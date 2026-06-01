Чіткі терміни служби та контракти: як зміниться мобілізація

Мобілізація та військова служба в Україні

Міноборони України готує механізми встановлення чітких термінів військової служби, які планують впровадити найближчими місяцями. Розглядається можливість звільнення після 5 років служби або укладання контракту на 2 роки з гарантованим звільненням після його завершення. Також опрацьовуються механізми зміни військових частин.

Про це нардеп від фракції «Європейська Солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький розповів у ефірі Radio NV.

За словами Княжицького, міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із представниками різних парламентських фракцій. До неї могли долучитися всі охочі. Нардеп зазначив, що позитивно оцінює сам факт такого діалогу та подякував міністру за відкритість.

Під час зустрічі, за його словами, Федоров представив бачення змін, які планує впроваджувати Міноборони. Хоча практичний механізм реалізації цих ініціатив поки що незрозумілий, загальну концепцію Княжицький вважає правильною.

Чіткі терміни військової служби — коли можна буде звільнитися

«Він сказав, що буде така система — я знову ж таки не знаю, чи я в праві деталі переповідати, бо це була зустріч офрекордс, — але суть в тому, що українські військові будуть зобов’язані служити приблизно 5 років, якщо війна триватиме. А потім є механізми звільнення, і це рахується від 2014 року. Це позитивні речі, які будуть встановлювати терміни служби, плюс буде контрактування», — розповів Княжицький.

Військовий контракт на 2 роки

Також він пояснив, що для тих, хто не довірятиме встановленим термінам служби, можуть передбачити альтернативний варіант — укладання дворічного контракту, після завершення якого військовослужбовець гарантовано зможе звільнитися з армії. Водночас певний період він залишатиметься в резерві, за моделлю, схожою на ізраїльську.

«Після цього цей період обговорюється, люди будуть демобілізовані. І потім знову можуть мобілізуватися через якийсь період — і це теж нормально, тому що суспільства, які воюють, так існують. Те, що міністр над цим працює, мені здається, це дуже правильно», — сказав нардеп.

Підсумовуючи, Княжицький погодився з думкою журналіста, що хоча конкретні деталі поки що не озвучені, військово-політичне керівництво вже визнає необхідність встановлення чітких термінів служби.

Переведення в іншу частину

«Так, абсолютно вірно. Вони визнають доцільність рішень про терміни служби. Не лише визнають, вони готують механізми, щоб їх втілити в найближчі декілька місяців. Суспільство це побачить. Вони готують механізми для втілення того, щоб військовослужбовці могли змінювати частини, наприклад», — повідомив народний обранець.

За його словами, йдеться про цілий комплекс взаємопов’язаних рішень. Княжицький зауважив, що реалізація цих змін, можливо, дещо затягнулася, однак запропоновані Федоровим підходи видаються логічними, а сама робота над ними вже триває. На думку нардепа, результати цього процесу суспільство зможе побачити вже найближчими місяцями.

Мобілізація в Україні зміниться — останні новини

Рвніше стало відомо, що Міноборони готує масштабну реформу військової служби, яка передбачає підвищення базового грошового забезпечення до 30 тис. грн, а для військових на «нулі» — до 400 тис. грн, включно з доплатами 20–40 тис. грн за кожен день бойових завдань.

Також планують запровадити систему контрактів із чіткими термінами служби (для окремих категорій — до двох років із подальшим відпочинком), підвищити виплати командному складу та забезпечити скорочені терміни служби для поранених. Відповідний концепт уже презентують нардепам, а зміни щодо мобілізації та ТЦК планують представити в середині червня.

За словами нардепки Соломії Бобровської, реформа мобілізації буде «болісною» для військовозобов’язаних, що уникають служби. Держава має намір застосовувати механізми примусу до тих, хто перебуває в розшуку, щоб забезпечити заміну військовим, які служать від 2022 року. Реформа охопить роботу ТЦК та посилення контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства, а також передбачає суворішу відповідальність для тих, хто ігнорує повістки.

Коментуючи зміни до мобілізації, своєю чергою нардеп Георгій Мазурашу відзначає перехід від примусу до мотивації: зокрема, обговорюється підвищення зарплати піхотинця до 300 тис. грн, що дозволить залучати якісних іноземних бійців. Також порушується питання зняття перепон для мобілізації добровольців віком 60+, які мають бажання служити. За словами депутата, реалізація цих планів має припинити практику силового оповіщення («бусифікацію»), замінивши її цивілізованішими методами.

