Американська акторка одягла сукню українського бренду на прем’єру
Це надзвичайно популярний дизайн сукні і її приміряла це одна зірка кіно.
44-річна американська акторка Констанс Ву відвідала прем’єру комедійного серіалу «Не підходить для роботи», яка відбулася у Нью-Йорку. Зірка мала неймовірний вигляд на події, адже обрала сукню від відомого українського бренду J’amemme.
Дизайн її білосніжної сукні вишуканий і дуже впізнаваний, адже виконаний у вигляді величезної квітки з пелюстками. Довжина сукні водночас коротка, що дозволило підкреслити ноги знаменитості.
Образ акторка доповнила також босоніжками, на яких були спереді великі квіти у вигляді орхідей, а у руці вона тримала невелику сумку-клатч.
Нагадаємо, що таку ж сукню, але блакитного кольору, носила героїня серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз.