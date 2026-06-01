Американська акторка одягла сукню українського бренду на прем’єру

44-річна американська акторка Констанс Ву відвідала прем’єру комедійного серіалу «Не підходить для роботи», яка відбулася у Нью-Йорку. Зірка мала неймовірний вигляд на події, адже обрала сукню від відомого українського бренду J’amemme.

Дизайн її білосніжної сукні вишуканий і дуже впізнаваний, адже виконаний у вигляді величезної квітки з пелюстками. Довжина сукні водночас коротка, що дозволило підкреслити ноги знаменитості.

Образ акторка доповнила також босоніжками, на яких були спереді великі квіти у вигляді орхідей, а у руці вона тримала невелику сумку-клатч.

Нагадаємо, що таку ж сукню, але блакитного кольору, носила героїня серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз.

