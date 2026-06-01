Українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукти харчування. За прогнозами провідних економічних експертів, зростання цін у червні впевнено продовжиться і за темпами майже зрівняється з травневими показниками.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чому в Україні дорожчають продукти харчування

Як зазначає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, Держслужба статистики днями оприлюднила тривожні дані: за рік, у порівнянні з квітнем 2025 року, ціни виробників підскочили одразу на 40,2%. Це колосальний показник, головними тригерами для якого стали суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, вимушене зростання заробітних плат та утримання високих цін на пальне.

Ціни виробників завжди є випереджаючим індикатором споживчої інфляції: коли дорожчає безпосереднє виробництво, з часом це неминуче трансформується у нові, вищі цифри на цінниках у магазинах. У квітні 2026 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі (до квітня 2025 року) вже пришвидшилася до 8,6%. За оцінками експерта, у травні цей показник може сягнути 9,4%, а у червні — піднятися до 9,8%. Це означає, що суто за червень ціни в середньому зростуть на 0,9–1% порівняно з травнем поточного року.

Схожий прогноз дає й Андрій Забловський: у перший місяць літа інфляційне зростання становитиме близько 1%. Його пришвидшуватимуть мультиплікаційний ефект від попереднього подорожчання індустріального сектору, відсутність передумов для подешевшання пального на АЗС та традиційно висока початкова вартість продуктів нового врожаю.

Шрінкфляція: як викручуються виробники продуктів харчування

Експерти звертають особливу увагу на так звану приховану інфляцію — шрінкфляцію, яка на тлі кризи стає все популярнішим інструментом серед виробників. Андрій Забловський пояснив, що цей термін означає умисне зниження кількості, об’єму або чистої ваги товару в упаковці при повному збереженні його попередньої відпускної ціни.

Андрій Забловський, економічний експерт: «Замість того, щоб збільшувати цифри у прайсах, виробник зменшує порцію товару, а візуально дизайн упаковки і ціна залишаються незмінними. Маркетингові дослідження свідчать, що споживачі гостріше реагують на зростання ціни, ніж на зміну ваги на етикетці. Цей прийом дозволяє компаніям компенсувати збільшення вартості сировини, логістики чи праці, не відлякуючи клієнтів новими цінами. Він діє не перший рік, але безперервно. Наприклад, торік молока у пляшці було 870 мл (про літр мови нема давно), тепер 840 мл, соку в пакеті було 0,9 л, стало 0,85 л, шоколадний батончик важив 42 г, тепер 37 г і так далі».

Сезонний фактор: що різко подешевшає, а що зросте в ціні

Втім, загальний показник інфляції в червні суттєво стримає традиційне літнє подешевшання сезонних продуктів повсякденного попиту. У перший місяць літа на ринку чітко простежуватиметься жорстке розділення: свіжа городина, перші ягоди та яйця суттєво скинуть у ціні, тоді як хліб, м’ясо та бакалія продовжать поступово дорожчати через високі витрати на енергоносії та логістику.

Аналітики прогнозують різке обвалення цін на сезонні ягоди:

Полуниця — з поточних 200–250 грн/кг має подешевшати після 15 червня до 80–100 грн/кг ;

Черешня — впаде з нинішніх 250–300 грн/кг до привабливих 100–120 грн/кг.

Свіжа городина нового врожаю (молода картопля, свіжа капуста, буряк та морква) за рахунок масової появи на прилавках подешевшає на 20–40% порівняно з травневими показниками. Також очікується подальше зниження вартості курячих яєць — вони скинуть ще 10–15% (приблизно мінус 4–5 грн на кожному десятку).

Натомість стабільними залишаться ціни на соняшникову олію, борошно, макаронні вироби, питне молоко та більшість молокопродуктів. Винятком у молочному відділі стане лише вершкове масло, яке може додати в ціні 2–3%. Через виробничі витрати на 1–2% подорожчає хліб, на 3–5% піднімуться цінники на м’ясо (особливо свинину та курятину) і м’ясні вироби, а свіжа та морожена риба додасть у вартості близько 2–4%.

