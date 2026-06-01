Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
969
Час на прочитання
3 хв

Ціни на пальне у червні: водіїв попередили про нову вартість бензину, дизелю та газу

Експерт Геннадій Рябцев дав детальний прогноз щодо зміни цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні у червні.

Олександр Панченко, Марія Бойко
Експерт пояснив, що буде із цінами на пальне

Ситуація на українських заправних станціях у перший місяць літа продемонструє кардинально протилежні тенденції для різних видів пального. Економічних підстав для подальшого загального зростання цін на пальне в Україні наразі немає, проте у червні вони все одно будуть змінюватися під впливом внутрішніх факторів.

Ціни на пальне в Україні: що відбувається на ринку

Провідний експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев зазначає, що глобальні чинники зараз повністю грають на користь стабільності. Млявий перебіг подій у тривалому геополітичному протистоянні між США та Іраном уже фактично перестав суттєво впливати на світові котирування вартості нафти.

Як наслідок, ціни на готові нафтопродукти у Європі, які активно імпортують українські нафтотрейдери, наразі не зростають. До того ж і курс американського долара майже не підвищується. Відповідно, жодних об'єктивних зовнішніх підстав для зростання цін на бензоколонках в Україні немає. Проте внутрішній ринок диктує власні правила.

Попит на дизельне пальне суттєво впав із природним завершенням весняно-польових робіт у аграріїв, тому його ціна закономірно пішла вниз, і цей тренд гарантовано збережеться у червні. А от автомобільний бензин та скраплений газ (автогаз), навпаки, продовжать дорожчати. Головна причина — настання традиційного весняно-літного високого сезону та різке зростання попиту на ці види палива з боку приватних автомобілістів, які влітку значно частіше користуються власним транспортом. На думку експерта, українські трейдери у такий спосіб просто намагаються компенсувати свої попередні фінансові збитки від закупівлі великих партій пального у березні–квітні за тодішніми високими цінами.

Нові цінники на червень: скільки коштуватиме бензин, дизель і газ

За оцінкою Геннадія Рябцева, підвищення роздрібних цін на бензин та одночасне зниження вартості дизельного пального на заправках у червні перебуватиме в межах 2–3 гривень за літр. Популярний серед українців автогаз додасть у вартості трохи менше — його здорожчання очікується на рівні 1–1,5 гривні за літр.

Варто зазначити, що за даними моніторингових структур паливного ринку, на кінець травня офіційний ціновий коридор на українських АЗС є таким:

  • Бензин марки А-95 — від 72,95 до 79,90 грн/л;

  • Дизельне пальне (ДП) — від 80,85 до 89,90 грн/л;

  • Автомобільний газ (автогаз) — від 44,45 до 47,90 грн/л.

Станом на зараз середня вартість пального на ринку зафіксувалася на таких позначках: літр А-95 коштує 75,94 грн (демонструючи відчутний ріст на +2,91 грн/л за підсумками місяця), дизель продають у середньому по 86,05 грн (що відображає приємне подешевшання на –1,98 грн/л), а автогаз тримається на позначці 46,52 грн за літр (скинувши за місяць –1,63 грн/л). Таким чином, водіям у червні слід готуватися до локального коригування бюджетів на поїздки: власники дизельних авто зможуть трохи заощадити, тоді як заправка машин бензином чи газом стане дорожчою.

