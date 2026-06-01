Військові ТЦК заштовхали чоловіка до автівки, а тоді викинули біля смітника

© ТСН

Реклама

На Дніпропетровщині під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що чоловікові стало зле — викинули біля смітника та втекли.

Про це повідомили у Нацполіції.

Оперативники встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини.

Реклама

«Зрання військові ТЦК побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса. У машині вони поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле», — йдеться у повідомленні відомства.

Замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні чоловіка — спільники виштовхнули його з авто на землю біля смітника, а самі втекли.

У критичному стані потерпілого доправили до лікарні. Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває.

Реклама

Нагадаємо, у Луцьку неповнолітні підлітки влаштували сутичку з працівниками ТЦК і поліції, бо намагалися завадити затриманню чоловіка.

Новини партнерів