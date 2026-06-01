Военные ТЦК затолкали мужчину в машину, а затем выбросили возле мусорника

На Днепропетровщине во время проверки документов военные ТЦК затолкали мужчину в машину, а когда поняли, что мужчине стало плохо — выбросили возле свалки и скрылись.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Оперативники установили причастность трех военнослужащих к похищению человека.

«Утром военные ТЦК увидели на безлюдной улице мужчину мобилизационного возраста. Под предлогом проверки документов они подошли к нему, не дождавшись ответа, сразу схватили и насильно затолкали в бус. В машине они вели себя вызывающе: психологически давили и запугивали. На их глазах состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось, ему стало плохо», — говорится в сообщении ведомства.

Вместо того, чтобы оказать помощь и отвести в больницу мужчину, подельники вытолкнули его из авто на землю возле свалки, а сами скрылись.

В критическом состоянии потерпевшего доставили в больницу. Вскоре после происшествия двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч.3 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Еще одному их бывшему коллеге готовится объявление о подозрении. Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается.

