Почему замужние женщины веками прятали волосы и что на самом деле за этим стояло: вся правда о головных уборах

Портрет молодой женщины, Рогир ван дер Вейден / © Getty Images

Будь то намет, или капюшон, или небольшой кружевной чепец — как только вы говорили «да», ваши волосы фактически становились скрытыми. Но почему замужние западные женщины так были одержимы этим? Это была просто скромность? Религия? Разобраться в этом предлагает историк Эми Боингтон.

В доиндустриальном мире женские волосы воспринимались не просто как волосы — их считали одной из самых соблазнительных черт женщины. Поэтому незамужние девушки и женщины носили длинные распущенные волосы. Это сигнализировало, что они доступны для брака. Но как только женщина выходила замуж, она начинала их покрывать. В христианстве покрытие волос считалось проявлением скромности.

Это также показывало, что женщина является набожной, но одновременно и ее социальный статус. На протяжении истории большинство женщин стремились выйти замуж — это давало им социальный статус и безопасность. Поэтому после брака они хотели показать всему миру, что достигли этого. Но дело было не только в морали, религии или статусе. Были и практические причины — гигиена и удобство. В мире открытого огня, сажи, дыма и вшей мытье волос было большим событием, поэтому это делали не так часто, как мы сегодня. И поэтому льняной чепец стал лучшим другом женщины. Он действовал как защитный барьер между волосами.

Для работающих женщин это было еще важнее. Но, конечно, кроме практичности, мода быстро взяла верх. На протяжении истории головные уборы стали одним из важнейших способов для женщин выражать свой стиль и богатство.

И постепенно покрывание головы перестало быть сугубо маркером брака и стало вопросом моды и статуса. И, конечно, волосы стали больше открываться, особенно в 16 веке с французским капюшоном. К 17 веку покрывание волос у замужних женщин уже не было популярным.

Но интересно, что в 19 веке головные уборы для замужних женщин снова стали популярными и они вернулись в виде скромного кружевного кружевного чепца.

