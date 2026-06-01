Украинцы меньше едут в Германию: обнародованы свежие данные

В 2025 году темпы миграции из Украины в Германию заметно замедлились. Чистый приток украинских мигрантов снизился на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на окончательные данные Федерального статистического ведомства Германии (Destatis).

Украинцев прибывает меньше

По данным Федерального статистического ведомства, чистая миграция (разница между прибывшими в страну и выехавшими) из Украины за прошлый год составила 96 000 человек. Это на 21% меньше, чем фиксировали годом ранее.

Украина остается одной из основных стран происхождения мигрантов, однако тенденция к снижению общая для Германии. Кроме украинцев, немецкие власти зафиксировали еще более стремительное падение чистой миграции из других стран:

из Сирии — на 67% (до 25 000 человек);

из Турции — на 41% (до 24 000 человек);

из Афганистана — на 41% (до 19 000 человек).

В 2025 году общая чистая иммиграция в Германию сократилась почти вдвое (на 45%) — до 235 000 человек (против 430 000 в предыдущем периоде). Через немецкую границу въехало около 1,48 миллиона человек, в то время как покинули страну 1,25 миллиона.

Европейцы и сами немцы массово уезжают

Интересно, что миграционный баланс Германии со странами Европейского Союза стал еще отрицательнее и упал до отметки минус 54 000 человек. Это значит, что из Германии в другие государства ЕС выехало гораздо больше людей, чем прибыло оттуда. Наибольший дефицит был зафиксирован в миграции с Польшей (минус 17 000) и Болгарией (минус 14 000).

Кроме того, саму страну покидает все больше коренных жителей. Чистая эмиграция граждан Германии выросла до 97 000 человек. Самыми популярными направлениями для переезда немцев стали Швейцария, Австрия и Испания.

Берлин теряет жителей

Существенные изменения происходят и внутри самой ФРГ. Самый чистый прирост мигрантов зафиксировали земли Бранденбург, Бавария и Шлезвиг-Гольштейн. Больше всего людей за год уехало из Берлина, Тюрингии и земли Северный Рейн-Вестфалия.

Украинские беженцы возвращаются из ЕС

Напомним, как заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, в Украине впервые с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировали положительную динамику пересечения государственной границы выехавшими ранее из-за войны гражданами. В течение первых четырех месяцев 2026 года количество въехавших в страну превысило количество выехавших на 17 тысяч человек.

