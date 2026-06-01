Кэрри Джонсон показала редкие фото со своей тайной свадьбы с Борисом

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Керри Джонсон

Его избранницей стала Кэрри Саймондс. Борис и Кэрри познакомились в 2012 году, тогда девушка работала в его штабе на выборах мэра Лондона. Встречаться они начали после развода Джонсона в сентябре 2018 года, и уже в 29 апреля 2020-го родился их первый общий ребенок — сын Уилфред.

В своем Instagram Кэрри показала редкие, ранее неопубликованные снимки с их свадьбы в честь ее пятой годовщины.

На свадебной церемонии, которая состоялась в католическом Вестминстерском соборе, присутствовали 30 гостей, среди которых были родные и близкие друзья. Церемонию провел настоятель Вестминстерского собора Дэниэл Хамфрис.

Судя по подписи к фото, Кэрри тогда уже находилась на третьем месяце беременности своим вторым ребенком — дочерью Роми.

На свадьбу Керри надела белое кружевное платье с цветочной аппликацией и рукавами-колокольчиками от бренда Costarellos, стоимость которого — 4000 долларов. Волосы ее были уложены в красивые локоны и украшены венком из белых цветов.

Напомним, Кэрри и Борис Джонсон сейчас воспитывают уже четверых детей: 6-летнего Уилфреда, 5-летнюю Роми, 3-летнего Фрэнка и годовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.

