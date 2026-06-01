Цены на топливо в июне: водителей предупредили о новой стоимости бензина, дизеля и газа

Эксперт объяснил, что будет с ценами на топливо

Ситуация на украинских заправочных станциях в первый месяц лета продемонстрирует кардинально противоположные тенденции для различных видов топлива. Экономических оснований для дальнейшего общего роста цен на топливо в Украине пока нет, однако в июне они все равно будут меняться под влиянием внутренних факторов.

Цены на топливо в Украине: что происходит на рынке

Ведущий эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев отмечает, что глобальные факторы сейчас полностью играют в пользу стабильности. Вялый ход событий в длительном геополитическом противостоянии между США и Ираном уже фактически перестал существенно влиять на мировые котировки стоимости нефти.

Как следствие, цены на готовые нефтепродукты в Европе, которые активно импортируют украинские нефтетрейдеры, пока не растут. К тому же и курс американского доллара почти не повышается. Соответственно, никаких объективных внешних оснований для роста цен на бензоколонках в Украине нет. Однако внутренний рынок диктует свои правила.

Спрос на дизельное топливо существенно снизился в связи с естественным завершением весенне-полевых работ у аграриев, поэтому его цена закономерно пошла вниз, и эта тенденция гарантированно сохранится в июне. А вот автомобильный бензин и сжиженный газ (автогаз), наоборот, продолжат дорожать. Главная причина — наступление традиционного весенне-летнего высокого сезона и резкий рост спроса на эти виды топлива со стороны частных автомобилистов, которые летом значительно чаще пользуются собственным транспортом. По мнению эксперта, украинские трейдеры таким образом просто пытаются компенсировать свои предыдущие финансовые убытки от закупки крупных партий топлива в марте–апреле по тогдашним высоким ценам.

Новые ценники на июнь: сколько будет стоить бензин, дизель и газ

По оценке Геннадия Рябцева, повышение розничных цен на бензин и одновременное снижение стоимости дизельного топлива на заправках в июне будет находиться в пределах 2-3 гривен за литр. Популярный среди украинцев автогаз прибавит в стоимости немного меньше — его подорожание ожидается на уровне 1-1,5 гривны за литр.

Стоит отметить, что по данным мониторинговых структур топливного рынка, на конец мая официальный ценовой коридор на украинских АЗС является таким:

Бензин марки А-95 — от 72,95 до 79,90 грн/л;

Дизельное топливо (ДТ) — от 80,85 до 89,90 грн/л;

Автомобильный газ (автогаз) — от 44,45 до 47,90 грн/л.

По состоянию на сейчас средняя стоимость топлива на рынке зафиксировалась на таких отметках: литр А-95 стоит 75,94 грн (демонстрируя ощутимый рост на +2,91 грн/л по итогам месяца), дизель продают в среднем по 86,05 грн (что отражает приятное удешевление на -1,98 грн/л), а автогаз держится на отметке 46,52 грн за литр (сбросив за месяц -1,63 грн/л). Таким образом, водителям в июне следует готовиться к локальной корректировке бюджетов на поездки: владельцы дизельных авто смогут немного сэкономить, тогда как заправка машин бензином или газом станет дороже.

