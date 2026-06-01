Керрі Джонсон показала рідкісні фото зі свого таємного весілля з Борисом

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Реклама

Його обраницею стала Керрі Саймондс. Борис і Керрі познайомилися 2012 року, тоді дівчина працювала в його штабі на виборах мера Лондона. Зустрічатися вони почали після розлучення Джонсона у вересні 2018 року, і вже 29 квітня 2020-го народилася їхня перша спільна дитина — син Вілфред.

У своєму Instagram Керрі показала рідкісні, раніше неопубліковані знімки з їхнього весілля на честь його п’ятої річниці.

На весільній церемонії, яка відбулася в католицькому Вестмінстерському соборі, були присутні 30 гостей, серед яких були рідні та близькі друзі. Церемонію провів настоятель Вестмінстерського собору Деніел Гамфріс.

Реклама

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з підпису до фото, Керрі тоді вже перебувала на третьому місяці вагітності своєю другою дитиною — донькою Ромі.

На весілля Керрі одягла білу мереживну сукню з квітковою аплікацією і рукавами-дзвіночками від бренду Costarellos, вартість якої — 4000 доларів. Волосся її було покладено в красиві локони і прикрашено вінком з білих квітів.

Нагадаємо, Керрі та Борис Джонсон зараз виховують уже чотирьох дітей: 6-річного Вілфреда, 5-річну Ромі, 3-річного Френка і однорічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони мешкають у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Новини партнерів