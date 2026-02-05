ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Керрі Джонсон із чоловіком Борисом і молодшою донькою провела відпустку на Кайманових островах

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі серією пляжних фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон - дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram серію фото, зроблених на відпочинку. Вона разом із чоловіком і молодшою донькою декілька днів провела на Кайманових островах, що в Карибському морі.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

На фото Керрі позувала з 9-місячною Поппі на тлі заходів сонця, а також на пляжі. А Борис був зображений з донькою в літаку і пляжному кафе.

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Взагалі, Джонсони багато часу проводять зі своїми дітьми і беруть їх у всі подорожі та поїздки. «Головні події січня. Ми були на Кайманових островах лише 4 дні, але це майже вся моя січнева фотогалерея. Що не потрапило в кадр: 3 тижні грипу і бронхіту», — написала Керрі під фото.

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і 9-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Раніше, нагадаємо, Борис Джонсон у компанії дружини і дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie