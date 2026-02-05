- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Керрі Джонсон із чоловіком Борисом і молодшою донькою провела відпустку на Кайманових островах
Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі серією пляжних фото.
37-річна Керрі Джонсон - дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram серію фото, зроблених на відпочинку. Вона разом із чоловіком і молодшою донькою декілька днів провела на Кайманових островах, що в Карибському морі.
На фото Керрі позувала з 9-місячною Поппі на тлі заходів сонця, а також на пляжі. А Борис був зображений з донькою в літаку і пляжному кафе.
Взагалі, Джонсони багато часу проводять зі своїми дітьми і беруть їх у всі подорожі та поїздки. «Головні події січня. Ми були на Кайманових островах лише 4 дні, але це майже вся моя січнева фотогалерея. Що не потрапило в кадр: 3 тижні грипу і бронхіту», — написала Керрі під фото.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і 9-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.
Загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Раніше, нагадаємо, Борис Джонсон у компанії дружини і дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо.