Українці менше їдуть до Німеччини: оприлюднено свіжі дані

У 2025 році темпи міграції з України до Німеччини помітно сповільнилися. Чистий приплив українських мігрантів знизився на 21% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на остаточні дані Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis).

Українців прибуває менше

За даними Федерального статистичного відомства, чиста міграція (різниця між тими, хто прибув до країни, і тими, хто виїхав) з України за минулий рік становила 96 000 осіб. Це на 21% менше, ніж фіксували роком раніше.

Україна залишається однією з основних країн походження мігрантів, проте тенденція до зниження є загальною для Німеччини. Крім українців, німецька влада зафіксувала ще стрімкіше падіння чистої міграції з інших країн:

з Сирії — на 67% (до 25 000 осіб);

з Туреччини — на 41% (до 24 000 осіб);

з Афганістану — на 41% (до 19 000 осіб).

2025 року загальна чиста імміграція до Німеччини скоротилася майже вдвічі (на 45%) — до 235 000 осіб (проти 430 000 у попередньому періоді). Через німецький кордон в’їхало близько 1,48 мільйона людей, тоді як залишили країну 1,25 мільйона.

Європейці та самі німці масово виїжджають

Цікаво, що міграційний баланс Німеччини з країнами Європейського Союзу став ще більш негативним і впав до позначки мінус 54 000 осіб. Це означає, що з Німеччини до інших держав ЄС виїхало значно більше людей, ніж прибуло звідти. Найбільший дефіцит зафіксовано у міграції з Польщею (мінус 17 000) та Болгарією (мінус 14 000).

Крім того, саму країну залишає дедалі більше корінних жителів. Чиста еміграція громадян Німеччини зросла до 97 000 осіб. Найпопулярнішими напрямками для переїзду німців стали Швейцарія, Австрія та Іспанія.

Берлін втрачає мешканців

Суттєві зміни відбуваються і всередині самої ФРН. Найбільший чистий приріст мігрантів зафіксували землі Бранденбург, Баварія та Шлезвіг-Гольштейн. Натомість найбільше людей за рік поїхало з Берліна, Тюрінгії та землі Північний Рейн-Вестфалія.

Українські біженці повертаються з ЄС

Нагадаємо, як заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, в Україні вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших чотирьох місяців 2026 року кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав, на 17 тисяч осіб.

