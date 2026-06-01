Що означають дивні танці Трампа: експерти пояснили його мову тіла
Танці Трампа на різноманітних мітингах давно стали вірусними, проте за простотою рухів ховається чіткий психологічний розрахунок.
Фірмові танцювальні рухи президента США Дональда Трампа стали невід’ємною частиною його іміджу, попри критику з боку дружини Меланії. Експерти з мови тіла пояснили, що насправді означають ці «непрезидентські» жести.
Про це повідомляє Huffington Post.
Протягом багатьох років, а особливо під час передвиборчої кампанії 2024 року, Трамп регулярно демонстрував свої характерні танцювальні рухи. Його танець став настільки впізнаваним, що фактично перетворився на один із елементів особистого стилю політика — поряд із відходами від заздалегідь підготовлених промов і фразами, які швидко стають вірусними.
Що означають танці Трампа?
Тим часом експертка з мови тіла Патті Вуд проаналізувала цей танець, який зазвичай супроводжується рухами зі зігнутими руками та стиснутими кулаками під композицію Village People — YMCA.
«Одна з причин, чому за цим так цікаво спостерігати, полягає в тому, що ми точно знаємо, що саме він зробить, і все одно щоразу дивимося на це [і намагаємося] зрозуміти», — сказала експертка.
«Якщо подивитися на це певним чином, він танцює так само, як говорить. Це дуже повторювано, дуже просто. Тобто там немає нічого складного», — додала вона.
Вуд також пояснила, що жест президента США зі стиснутим кулаком може «створювати напруження» в нервовій системі людей, які це спостерігають.
Клінічна психологиня Деніз Дадлі в розмові з виданням також зауважила: «Ці стиснуті кулаки… жести дуже орієнтовані на домінування, вони агресивні».
Втім, на думку експертів, такі рухи є не лише способом продемонструвати домінування, а й можуть виконувати функцію так званої «сигналізації натовпу».
«Така сигналізація натовпу — це спосіб, завдяки якому лідер може спонукати людей почати робити те саме, що й він. Усі його прихильники MAGA, його виборці — усі вони можуть повторювати ті ж самі рухи», — пояснила Дадлі.
Експерти також звернули увагу на ще одну особливість танцю: якщо більшість людей під час танцю рухаються вперед-назад або в сторони, то ноги Трампа майже не змінюють положення.
За словами Вуд, ті, хто спробує повторити цей танець, можуть відчути певний дискомфорт і фізичне напруження, що різко контрастує зі свободою рухів і самовираженням, які зазвичай асоціюються з танцями.
Нагадаємо, раніше Трамп зізнався, що дружина забороняє виконувати його «фірмовий» танець, вважаючи це негідним для президента. Попри критику першої леді, яка порівняла це з поведінкою президента США Франкліна Рузвельта, у січні Трамп все одно станцював перед публікою після завершення свого виступу на зборах республіканців.