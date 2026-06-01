Що означають дивні танці Трампа: експерти пояснили його мову тіла

Танець президента США Дональда Трампа / © Associated Press

Реклама

Фірмові танцювальні рухи президента США Дональда Трампа стали невід’ємною частиною його іміджу, попри критику з боку дружини Меланії. Експерти з мови тіла пояснили, що насправді означають ці «непрезидентські» жести.

Про це повідомляє Huffington Post.

Протягом багатьох років, а особливо під час передвиборчої кампанії 2024 року, Трамп регулярно демонстрував свої характерні танцювальні рухи. Його танець став настільки впізнаваним, що фактично перетворився на один із елементів особистого стилю політика — поряд із відходами від заздалегідь підготовлених промов і фразами, які швидко стають вірусними.

Реклама

Що означають танці Трампа?

Тим часом експертка з мови тіла Патті Вуд проаналізувала цей танець, який зазвичай супроводжується рухами зі зігнутими руками та стиснутими кулаками під композицію Village People — YMCA.

«Одна з причин, чому за цим так цікаво спостерігати, полягає в тому, що ми точно знаємо, що саме він зробить, і все одно щоразу дивимося на це [і намагаємося] зрозуміти», — сказала експертка.

«Якщо подивитися на це певним чином, він танцює так само, як говорить. Це дуже повторювано, дуже просто. Тобто там немає нічого складного», — додала вона.

Вуд також пояснила, що жест президента США зі стиснутим кулаком може «створювати напруження» в нервовій системі людей, які це спостерігають.

Реклама

Клінічна психологиня Деніз Дадлі в розмові з виданням також зауважила: «Ці стиснуті кулаки… жести дуже орієнтовані на домінування, вони агресивні».

Втім, на думку експертів, такі рухи є не лише способом продемонструвати домінування, а й можуть виконувати функцію так званої «сигналізації натовпу».

«Така сигналізація натовпу — це спосіб, завдяки якому лідер може спонукати людей почати робити те саме, що й він. Усі його прихильники MAGA, його виборці — усі вони можуть повторювати ті ж самі рухи», — пояснила Дадлі.

Експерти також звернули увагу на ще одну особливість танцю: якщо більшість людей під час танцю рухаються вперед-назад або в сторони, то ноги Трампа майже не змінюють положення.

Реклама

За словами Вуд, ті, хто спробує повторити цей танець, можуть відчути певний дискомфорт і фізичне напруження, що різко контрастує зі свободою рухів і самовираженням, які зазвичай асоціюються з танцями.

Нагадаємо, раніше Трамп зізнався, що дружина забороняє виконувати його «фірмовий» танець, вважаючи це негідним для президента. Попри критику першої леді, яка порівняла це з поведінкою президента США Франкліна Рузвельта, у січні Трамп все одно станцював перед публікою після завершення свого виступу на зборах республіканців.

Новини партнерів