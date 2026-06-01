Дворічний син Віталія Козловського сказав фразу про "Шахеди", яка крає серце кожного українця

Віталій Козловський з сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський зворушив історією про дворічного сина Оскара, який під час читання книжки несподівано заговорив про «Шахеди».

Артист поділився рідкісними сімейними світлинами, зробленими вдома перед сном. На кадрах він проводить час із сином та читає йому дитячу книжку. Здавалося б, звичайний вечір у родинному колі. Тепла атмосфера, спокій і дитяча цікавість. Та одна фраза малюка миттєво змінила настрій цієї історії. Вона стала болісним нагадуванням про те, в яких умовах сьогодні зростають українські діти.

«Тату, дивись, Шахеди», — раптом сказав Оскар.

Почувши це, Козловський спершу насторожився. Співак перевірив, чи не оголошено повітряну тривогу, прислухався до звуків за вікном і лише після цього зрозумів, що син показує не в небо. Виявилося, хлопчик звернув увагу на ілюстрацію в книжці, де намальовані птахи нагадали йому ворожі дрони.

«Водночас мені і смішно, що він роздивився і провів таку паралель. І страшно, бо в 2 роки він знає те, що дітям не потрібно дізнаватися ніколи. Я понад усе хочу, щоб усі наші діти були в безпеці, жили в мирі і щоб війна не крала їхнє дитинство», — поділився артист.

Ця історія особливо вразила шанувальників, адже стала ще одним свідченням того, як війна впливає навіть на найменших українців. Те, що для дітей в інших країнах залишається незнайомим словом, для українських малюків нерідко стає частиною повсякденного життя.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповідав, що Оскар уже переживав сильний страх через атаки дронів. Під час однієї з масованих повітряних атак на Київ хлопчик злякався гучних звуків та закричав.

