Син Шерон Стоун відсвяткував 26-річчя: його наречена-українка розчулила сюрпризом

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — відсвяткував день народження.

Первістку знаменитості виповнилося 26 років. З нагоди свята його привітала наречена-українка Анна Євтушенко. У своєму фотоблогу дівчина поділилася добіркою ніжних і романтичних світлин з коханим, зроблених у різні періоди їхніх стосунків. На кадрах закохані позували під час подорожей, відпочинку та особливих моментів удвох.

Також Анна показала, як привітала іменинника вдома. Для Роана вона підготувала святковий торт зі свічками та влаштувала затишне святкування. Син Шерон Стоун був помітно зворушений таким сюрпризом і не стримав емоцій.

«Я люблю тебе, крихітко. Назавжди. Я найщасливіша людина на планеті. Це найкращий подарунок, який я тільки міг отримати», — звернувся Роан до коханої.

Не залишилася осторонь і його знаменита мама. Шерон Стоун в Instagram опублікувала архівне фото сина з дитинства та присвятила йому теплі слова.

«Щасливого 26-го дня народження, мій сину, мій янголе. Я люблю тебе та дуже пишаюся», — написала акторка.

Нагадаємо, на початку цього року Роан Джозеф Бронштайн освідчився Анні Євтушенко. Обраниця сина голлівудської зірки молодша за нього на три роки та вже стала частиною родини. Відомо, що Шерон Стоун тепло ставиться до майбутньої невістки та підтримує вибір сина. Водночас подробиці стосунків пари вони воліють не афішувати, тож достеменно невідомо, як давно триває їхній роман.

