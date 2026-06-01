На складі пролунав потужний вибух: понад 40 загиблих, багато поранених

Точна кількість загиблих поки що залишається невідомою / © Associated Press

Реклама

У північно-східній частині М’янми сталася трагедія — внаслідок вибуху на складі загинули щонайменше 40 осіб, ще близько 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За попередніми даними, на об’єкті зберігалися вибухові матеріали, які використовувалися у гірничодобувній галузі. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки та інші споруди, а кількість жертв продовжує уточнюватися.

Реклама

Різні джерела наводять неоднакові дані щодо загиблих. Рятувальники повідомляють про 40–46 жертв, серед яких є діти. Водночас окремі інформаційні агентства оцінюють кількість загиблих у 46–59 осіб. Пошукові роботи тривають, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Нагадаємо, у Казані на державному пороховому заводі стався вибух. Відомо, що троє людей дістали поранення. Через вибух на території заводу частково обвалилася будівля.

Новини партнерів