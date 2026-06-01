"Стає дедалі відчайдушнішим": єврокомісар розкрив мету "хаотичних атак" Путіна

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Росія посилює «хаотичні атаки» у відповідь на успіхи України на полі бою. Мета російського диктатора Володимира Путіна — зменшити підтримку Києва з боку Європи.

Про це він сказав 1 червня під час виступу у Вільнюсі, пише «Радіо Свобода».

Кубілюс наголосив, що Євросоюз має реагувати нарощуванням оборонних витрат, збільшенням виробництва озброєнь і посиленням східного флангу.

«Чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим і відчайдушнішим стає Путін. Мета Путіна — налякати людей у цьому регіоні та в Європі, щоб ми, можливо, припинили підтримувати Україну. Наша відповідь — не відступати, а подвоїти зусилля: збільшити оборонні витрати й виробництво, підтримати східний фланг і підтримати Україну», — наголосив Кубілюс.

Посадовець також звернув увагу на проблеми європейської оборонної індустрії, зокрема відсутність єдиного ринку та недостатній рівень конкуренції. На його думку, це суттєво гальмує розвиток сектору, особливо на тлі того, що Росія, за його словами, продовжує виробляти більше озброєнь, ніж країни ЄС.

«Росія все ще виробляє більше, ніж Європейський Союз, і це дуже небезпечно. Це створює спокусу для Путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?» — звернув увагу Кубілюс.

Він навів приклад України, яка після 2022 року суттєво наростила власне оборонне виробництво.

«В Україні існують гостра конкуренція, ринкові правила й динамічні інновації в оборонній сфері. Натомість у нас немає єдиного оборонного ринку в Європі, бракує конкуренції, інновацій і промислового нарощування», — зауважив Кубілюс.

Окремо він наголосив на важливості інтеграції України в європейську безпекову систему ще до остаточного вирішення питання членства в НАТО та ЄС.

«Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі… Буде важко зрозуміти, якщо ми в Європі не сприймемо як життєво важливий інтерес інтеграцію найкращої європейської — а можливо, і глобальної — військової сили України до нашої європейської системи безпеки», — резюмував посадовець.

Раніше йшлося про те, що Сили оборони України суттєво посилили спроможності зі знищення російських військ. За словами командира бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, це безпосередньо впливає на здатність армії РФ вести наступальні дії. Він наголосив, що Росія намагається компенсувати втрати на фронті терором проти мирного населення України. Щобільше, ворог шукає способи втягнути у війну нові ресурси, зокрема Білорусь. За його словами, українські сили щомісяця знищують більше живої сили противника, ніж РФ здатна поповнити. Водночас Кремль, за оцінкою військового, намагається знайти інструменти для відновлення тактичної ініціативи на полі бою.

