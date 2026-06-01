Чи треба зривати зелені плоди на картоплі заради більшого врожаю: як це вплине на розмір бульб

Після цвітіння на деяких сортах картоплі можна помітити невеликі зелені кульки, які зовні нагадують дрібні помідори. Це плоди рослини, в яких міститься насіння. Багато городників, особливо початківців, хвилюються, що утворення ягід забирає в картоплі сили та негативно впливає на розвиток бульб. Насправді поява плодів є природним етапом розвитку рослини. Одні сорти картоплі утворюють багато ягід, інші майже не плодоносять. Це залежить від особливостей сорту, погодних умов та якості запилення.

Чи варто обривати ягоди заради більшого врожаю

Серед городників уже багато років точаться суперечки щодо того, чи потрібно видаляти плоди. Частина господарів переконана, що після обривання ягід рослина спрямовує більше поживних речовин на формування бульб. Дійсно, певна кількість енергії витрачається на розвиток насіння, однак професійні агрономи наголошують, що цей вплив зазвичай незначний.

Якщо на кущах небагато ягід, спеціально обривати їх немає потреби. На врожайність це майже не вплине. Проте якщо рослина утворила дуже багато плодів, їх можна видалити, щоб зменшити витрати поживних речовин на формування насіння. Особливо це актуально для слабких або пошкоджених кущів.

Як отримати великий урожай картоплі

Агрономи наголошують, що значно більший вплив на врожай мають зовсім інші фактори. Для формування великих бульб картоплі потрібні достатня кількість вологи, родючий ґрунт, своєчасне підгортання та захист від хвороб і шкідників. Саме від цих умов залежить, наскільки щедрим буде врожай восени.

Також важливо пам’ятати, що зелені ягоди картоплі не можна вживати в їжу. Вони містять соланін — токсичну речовину, яка може спричинити отруєння. Тому якщо на ділянку ходять діти, плоди краще прибрати з міркувань безпеки.

