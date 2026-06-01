Китай виходить на слід важливого астероїда: що знахідка відкриє для світу

Китай переслідує астероїд, який, можливо, не є уламком Місяця. Китай готується взяти зразок невеликого навколоземного астероїда, який, на думку багатьох вчених, є фрагментом Місяця.

Провідна теорія пов’язує цей об’єкт із кратером на звороті Місяця, де стародавній удар міг викинути його фрагмент у космос. Нове дослідження тепер заперечує цю ідею. Про це пишуть Earth.com.

Дослідники стверджують, що незвичайний червоний колір астероїда можна відтворити у лабораторії без використання матеріалів Місяця.

Ціллю Китаю є навколоземний астероїд Камоаолева. Це квазісупутник, який обертається навколо Сонця і залишається доволі близько до Землі.

Його діаметр становить менш як 100 метрів, і він робить оберт раз на 28 хвилин. Китай запустив місію з доставки зразків Tianwen-2 у травні 2025 року, і зараз космічний апарат наближається до астероїда з планами зібрати матеріал і доставити його на Землю до кінця 2027 року.

Попередні дослідження астероїда пов’язували його зі зразками Місяця. Це давало дослідникам можливість припускати, що цей астероїд може походити з Місяця.

Планетолог з Інституту геохімії Китайської академії наук Ян Лі очолив групу, яка вивчила відбите світло астероїда.

Кожен мінерал залишає свій слід у світлі, що відбивається. Там, де поверхня тьмяніє, дослідники можуть визначити, які мінерали та в якій кількості є. Команда Лі повторно проаналізувала світло, що відбивалося від астероїда, та змогла помітити характерний провал у спектрі.

Дослідники визначили, що він більше відповідає LL-хондритам — поширеному класу кам’яних метеоритів з низьким вмістом заліза, ніж місячним породам. Проте колір астероїда був набагато червонішим.

Далі науковці взяли справжній хондрит LL, подрібнили його в дрібний порошок і опромінили його лазером з високою частотою. Лазер імітував космічне вивітрювання. Після цього порошок різко змінився — світлі часточки потемніли, а їхня яскравість впала приблизно до чверті від початкового значення.

Колір став настільки червоним, як в астероїда Камоаолева. Цей експеримент поставив під сумнів, що астероїд є справді визначним. У космосі виявили ще низку подібних астероїдів, багатих на силікати.

Проте якщо астероїд походить не з Місяця, він мав би звідкись узятися. Дослідники змоделювали походження загадкової породи. Симуляції показали, що об’єкт із ймовірністю від 70% до 80% потрапив на Землю. з внутрішнього головного поясу астероїдів, зокрема з сімейства Флора. Хоча версію з Місяцем поки остаточно не відкидають.

Щойно зразки астероїда повернуться на Землю, науковці зможуть дати відповідь на питання походження об’єкта — місячне чи астероїдне.

