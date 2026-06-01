Наука та IT
140
3 хв

Китай виходить на слід важливого астероїда: що знахідка відкриє для світу

Китайська місія «Tianwen-2» прямує до астероїда Камоаолева, який вважали уламком Місяця. Нове дослідження поставило під сумнів цю теорію та запропонувало інше походження космічного об’єкта.

Анастасія Грубрина
Китай переслідує астероїд / © Unsplash

Китай переслідує астероїд, який, можливо, не є уламком Місяця. Китай готується взяти зразок невеликого навколоземного астероїда, який, на думку багатьох вчених, є фрагментом Місяця.

Провідна теорія пов’язує цей об’єкт із кратером на звороті Місяця, де стародавній удар міг викинути його фрагмент у космос. Нове дослідження тепер заперечує цю ідею. Про це пишуть Earth.com.

Китай переслідує астероїд: що це може дати

Дослідники стверджують, що незвичайний червоний колір астероїда можна відтворити у лабораторії без використання матеріалів Місяця.

Ціллю Китаю є навколоземний астероїд Камоаолева. Це квазісупутник, який обертається навколо Сонця і залишається доволі близько до Землі.

Його діаметр становить менш як 100 метрів, і він робить оберт раз на 28 хвилин. Китай запустив місію з доставки зразків Tianwen-2 у травні 2025 року, і зараз космічний апарат наближається до астероїда з планами зібрати матеріал і доставити його на Землю до кінця 2027 року.

Попередні дослідження астероїда пов’язували його зі зразками Місяця. Це давало дослідникам можливість припускати, що цей астероїд може походити з Місяця.

Планетолог з Інституту геохімії Китайської академії наук Ян Лі очолив групу, яка вивчила відбите світло астероїда.

Кожен мінерал залишає свій слід у світлі, що відбивається. Там, де поверхня тьмяніє, дослідники можуть визначити, які мінерали та в якій кількості є. Команда Лі повторно проаналізувала світло, що відбивалося від астероїда, та змогла помітити характерний провал у спектрі.

Дослідники визначили, що він більше відповідає LL-хондритам — поширеному класу кам’яних метеоритів з низьким вмістом заліза, ніж місячним породам. Проте колір астероїда був набагато червонішим.

Далі науковці взяли справжній хондрит LL, подрібнили його в дрібний порошок і опромінили його лазером з високою частотою. Лазер імітував космічне вивітрювання. Після цього порошок різко змінився — світлі часточки потемніли, а їхня яскравість впала приблизно до чверті від початкового значення.

Колір став настільки червоним, як в астероїда Камоаолева. Цей експеримент поставив під сумнів, що астероїд є справді визначним. У космосі виявили ще низку подібних астероїдів, багатих на силікати.

Проте якщо астероїд походить не з Місяця, він мав би звідкись узятися. Дослідники змоделювали походження загадкової породи. Симуляції показали, що об’єкт із ймовірністю від 70% до 80% потрапив на Землю. з внутрішнього головного поясу астероїдів, зокрема з сімейства Флора. Хоча версію з Місяцем поки остаточно не відкидають.

Щойно зразки астероїда повернуться на Землю, науковці зможуть дати відповідь на питання походження об’єкта — місячне чи астероїдне.

Нагадаємо, китайські вчені вперше у світі відправили на орбітальну станцію «Тяньгун» штучні людські ембріони, створені зі стовбурових клітин, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток клітин та можливість розмноження людини в космосі.

Моделі ембріонів, які за структурою схожі на справжні, але не здатні розвинутися в повноцінний організм, протягом п’яти днів розвивалися на орбіті, після чого їх заморозили для подальшого аналізу на Землі.

Разом із ними вантажна місія Tianzhou-10 доставила на станцію ембріони мишей, зародки даніо-реріо та понад 6 тонн необхідного забезпечення для екіпажу.

Для експерименту було обрано два типи штучних ембріонів: модель періоду імплантації (прикріплення до матки) та модель періоду гаструляції, коли формуються основи майбутніх органів і визначається вісь тіла.

Порівняння орбітальних зразків із земними допоможе вченим оцінити ризики майбутнього тривалого проживання людства за межами Землі та забезпечення правильного народження дітей у космосі.

