Шеченко відреагував на дебютну перемогу Мальдери на чолі збірної України

Андрій Шевченко та Андреа Мальдера / © УАФ

Реклама

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Польщею в товариському матчі.

"Вітаю команду з перемогою! Андреа Мальдеру та його тренерський штаб — з вдалим дебютом на чолі національної команди. Попереду багато роботи і важливих матчів. Дякую вболівальникам за підтримку збірної. Рухаємось далі. Слава Україні!" — написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Збірна України у Вроцлаві перемогла поляків з рахунком 2:0. Голами за "синьо-жовтих" відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Реклама

Завдяки цьому Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України. Наразі на його рахунку 47 м'ячів за національну команду й лише один точний удар відділяє його від Шевченка, який забив 48 голів у футболці "синьо-жовтих".

Цей поєдинок став першим для італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера збірної України.

Від 2016 до 2021 року Мальдера був помічником Андрія Шевченка у національній команді — тоді "синьо-жовті" з першого місця вийшли на Євро-2020, де зуміли дістатися історичного чвертьфіналу.

Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

Реклама

Новини партнерів