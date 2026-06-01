Україна знайшла слабке місце РФ: експерт заявив про нову загрозу для окупантів у Криму

Кримський міст / © Associated Press

Реклама

Удари ЗСУ по російській логістиці на відстані до 200 кілометрів почали впливати не лише на фронт. Йдеться також про стратегічне сполучення Криму з РФ.

Про це заявив ветеран російсько-української війни та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі «Radio NV».

За його словами, створення так званої 200-кілометрової «зони ураження» дозволило українським військовим взяти під вогневий контроль ключові логістичні маршрути росіян на півдні.

Реклама

«Цим перекриванням зони мідлстрайків — 200-кілометровою кілл-зоною — ми таким чином відрізаємо Крим від материка», — сказав Дикий.

Експерт нагадав, що після пошкодження Кримського мосту та знищення поромів у Керченській протоці основним шляхом постачання для півострова став сухопутний коридор уздовж Азовського моря. Саме цей маршрут нині опинився під загрозою через удари українських дронів.

Дикий зазначив: якщо раніше Росія використовувала цей коридор для перекидання ресурсів із Криму на фронт, то тепер ситуація змінилася.

«Кримські склади значною мірою вичерпалися, і пішов навпаки реверс. На півострів багато що, не лише армійське, а й пальне та харчі, поїхало по приазовському шляху. А тепер він — все. Він усередині нашої кілзони», — пояснив він.

Реклама

Експерт наголошує, що цей факт є вкрай важливим для висвітлення та аналітики.

На думку експерта, нинішня ситуація більше нагадує стратегію, яку Україна застосовувала під час звільнення Херсона у 2022 році. Йдеться не про штурм чи висадку десанту, а про поступову ізоляцію території через порушення логістики.

«Те, що я зараз бачу на Приазовʼї і довкола півострова — це швидше не про десант, а швидше про „непросте рішення“. Тому що півострів у повній ізоляції довго не проіснує. А вона з кожним днем стає все повнішою. Моста поки не чіпаємо, він і так небагато дає. Його можна залишити як “вишеньку на торті”. Зараз йде взяття під контроль всієї приазовської логістики, а паралельно виноситься все на острові, що може цьому заважати», — наголосив Дикий.

Заокрема, на території півострова, наголошує Дикий, знищені усі великі резервуари для збереження пального.

Реклама

Паливна криза у Криму

Нагадаємо, у Криму фіксується дефіцит пального після ударів Сил оборони України по російській логістиці та нафтові інфраструктурі. Російські джерела змушені визнавати, що атаки суттєво ускладнили постачання та роботу паливної системи на окупованому півострові.

Так, перевезення пального дозволяють переважно лише залізницею і лише в окремих випадках. Водночас російські власники цистерн відмовляються надавати їх через відсутність страхового покриття. Крім того, залізничний поромний пірс заблоковано, а всі три наявні залізничні пороми виведені з ладу. Новий пором у РФ планують збудувати не раніше вересня. Також окупанти стикаються з браком моряків для обслуговування поромного сполучення.

Новини партнерів