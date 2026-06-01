Украина нашла слабое место РФ: эксперт заявил о новой угрозе для оккупантов в Крыму

Крымский мост / © Associated Press

Удары ВСУ по российской логистике на расстоянии до 200 км начали влиять не только на фронт. Речь идет также о стратегическом сообщении Крыма с РФ.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его словам, создание так называемой 200-километровой зоны поражения позволило украинским военным взять под огневой контроль ключевые логистические маршруты россиян на юге.

«Этим перекрыванием зоны мидлстрайков – 200-километровой килл-зоной – мы таким образом отрезаем Крым от материка», – сказал Дикий.

Эксперт напомнил, что после повреждения Крымского моста и уничтожения паромов в Керченском проливе основным путем снабжения полуострова стал сухопутный коридор вдоль Азовского моря. Именно этот маршрут сейчас оказался под угрозой из-за ударов украинских дронов.

Дикий отметил, что если раньше Россия использовала этот коридор для переброски ресурсов из Крыма на фронт, то теперь ситуация изменилась.

«Крымские склады в значительной степени иссякли, и пошел наоборот реверс. На полуостров многое, не только армейское, но и горючее и продовольствие, поехало по приазовскому пути. А теперь он все. Он внутри нашей килзоны», – объяснил он.

Эксперт отмечает, что этот факт крайне важен для освещения и аналитики.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация больше напоминает стратегию, которую Украина применяла при освобождении Херсона в 2022 году. Речь идет не о штурме или высадке десанта, а о постепенной изоляции территории из-за нарушений логистики.

«То, что я сейчас вижу на Приазовье и вокруг полуострова — это скорее не о десанте, а скорее о «непростом решении». Потому что полуостров в полной изоляции долго не просуществует. А она с каждым днем становится все полнее. Моста пока не трогаем, он и так немного дает. Его можно оставить как "вишенку на торте". Сейчас идет взятие под контроль всей приазовской логистики, а параллельно выносится все на острове, что может мешать этому», — подчеркнул Дикий.

В частности, на территории полуострова отмечает Дикий, уничтожены все большие резервуары для сохранения горючего.

Топливный кризис в Крыму

Напомним, в Крыму фиксируется дефицит горючего после ударов Сил обороны Украины по российской логистике и нефтяной инфраструктуре. Российские источники вынуждены признавать, что атаки существенно усложнили снабжение и работу топливной системы на оккупированном полуострове.

Так, перевозить горючее разрешают преимущественно только по железной дороге и только в отдельных случаях. В то же время, российские владельцы цистерн отказываются предоставлять их из-за отсутствия страхового покрытия. Кроме того, железнодорожный паромный пирс заблокирован, а все три имеющихся железнодорожных парома выведены из строя. Новый паром в РФ планируют построить не раньше сентября. Также оккупанты сталкиваются с нехваткой моряков для обслуживания паромного сообщения.

