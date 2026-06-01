Украина нашла слабое место РФ: эксперт заявил о новой угрозе для оккупантов в Крыму
Благодаря результативным действиям сил обороны удается постепенно отрезать Крым от материка.
Удары ВСУ по российской логистике на расстоянии до 200 км начали влиять не только на фронт. Речь идет также о стратегическом сообщении Крыма с РФ.
Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.
По его словам, создание так называемой 200-километровой зоны поражения позволило украинским военным взять под огневой контроль ключевые логистические маршруты россиян на юге.
«Этим перекрыванием зоны мидлстрайков – 200-километровой килл-зоной – мы таким образом отрезаем Крым от материка», – сказал Дикий.
Эксперт напомнил, что после повреждения Крымского моста и уничтожения паромов в Керченском проливе основным путем снабжения полуострова стал сухопутный коридор вдоль Азовского моря. Именно этот маршрут сейчас оказался под угрозой из-за ударов украинских дронов.
Дикий отметил, что если раньше Россия использовала этот коридор для переброски ресурсов из Крыма на фронт, то теперь ситуация изменилась.
«Крымские склады в значительной степени иссякли, и пошел наоборот реверс. На полуостров многое, не только армейское, но и горючее и продовольствие, поехало по приазовскому пути. А теперь он все. Он внутри нашей килзоны», – объяснил он.
Эксперт отмечает, что этот факт крайне важен для освещения и аналитики.
По мнению эксперта, нынешняя ситуация больше напоминает стратегию, которую Украина применяла при освобождении Херсона в 2022 году. Речь идет не о штурме или высадке десанта, а о постепенной изоляции территории из-за нарушений логистики.
«То, что я сейчас вижу на Приазовье и вокруг полуострова — это скорее не о десанте, а скорее о «непростом решении». Потому что полуостров в полной изоляции долго не просуществует. А она с каждым днем становится все полнее. Моста пока не трогаем, он и так немного дает. Его можно оставить как "вишенку на торте". Сейчас идет взятие под контроль всей приазовской логистики, а параллельно выносится все на острове, что может мешать этому», — подчеркнул Дикий.
В частности, на территории полуострова отмечает Дикий, уничтожены все большие резервуары для сохранения горючего.
Топливный кризис в Крыму
Напомним, в Крыму фиксируется дефицит горючего после ударов Сил обороны Украины по российской логистике и нефтяной инфраструктуре. Российские источники вынуждены признавать, что атаки существенно усложнили снабжение и работу топливной системы на оккупированном полуострове.
Так, перевозить горючее разрешают преимущественно только по железной дороге и только в отдельных случаях. В то же время, российские владельцы цистерн отказываются предоставлять их из-за отсутствия страхового покрытия. Кроме того, железнодорожный паромный пирс заблокирован, а все три имеющихся железнодорожных парома выведены из строя. Новый паром в РФ планируют построить не раньше сентября. Также оккупанты сталкиваются с нехваткой моряков для обслуживания паромного сообщения.