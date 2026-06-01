Эффективнее, чем уколы: немецкие ученые разработали новый препарат для похудения

Ученые создали препарат для похудения, который, подобно троянскому коню, незаметно проникает в клетки и обеспечивает организм дополнительной энергией. В отличие от инъекций для похудения, которые действуют на поверхности клеток, немецкие исследователи разработали препарат, который может проникать в клетки.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Ученые разработали новый препарат для похудения: как он работает

Новый препарат для похудения был разработан в лаборатории профессора Тимо Д. Мюллера, директора Института диабета и ожирения им. Гельмгольца в Мюнхене. Его группа ученых изучает, как организм управляет энергией.

Инъекции для похудения, которые в последние несколько лет стали очень доступными и популярными, основаны на инкретиновых гормонах. Это условные сигналы, выделяемые кишечником после приема пищи, которые притупляют аппетит и стабилизируют уровень сахара в крови.

Два из них, GLP-1 и GIP, выполняют большую часть работы. Немецкие ученые решили добавить к этому комплексу еще один, более сильный препарат. Он активирует семейство регуляторных белков, которые помогают контролировать сжигание жира и переработку сахара в организме.

Эти регуляторы присутствуют почти во всех тканях, поэтому влияние на них повсюду может нанести вред.

В предыдущем исследовании группа показала способ, который позволяет гормону кишечника доставлять препарат только туда, где он должен находиться.

Для новой молекулы исследователи соединили препарат, который проходит испытания для лечения жировой болезни печени, с инкретиновым соединением.

Препарат протестировали на мышах, которые были толстенькими. Результаты ошеломили: у мышей снизились вес, тяга к пище, а также значительно упал уровень сахара в крови. Гибрид также превзошел препарат, сочетающий в себе действие GLP-1 и GIP — то есть инъекции для похудения, например Оземпик или подобные.

Кроме того, он продемонстрировал уникальное преимущество, которое не зависит от похудения: у подопытных существенно улучшился уровень сахара в крови и повысилась чувствительность к инсулину. Также гибрид эффективно снижал воспалительные процессы в печени, вызванные ожирением.

Ожидаемо, что препарат для похудения имеет ряд сильных побочных эффектов. Среди них — скопление жидкости в организме. Однако целевая версия обошла все эти проблемы. У подопытных мышей не было симптомов дополнительного увеличения веса, анемии, накопления жидкости и повреждений почек.

Также немецкие ученые поделились, что эффект препарата для похудения сохраняется. На стройных и здоровых мышей препарат не подействовал. Препарат будет работать только на тех людях, у которых есть проблемы с весом.

Сейчас исследование ограничилось мышами, ведь на разработку препарата для людей уйдут годы и значительные финансовые пожертвования.

Напомним, ежедневное влияние низких температур, например через холодный душ, может стать простым и доступным способом ускорения сжигания калорий и борьбы с избыточным весом.

Исследователи LUMC и Ноттингемского университета изучили влияние холода на 47 пациентах, часть которых утром по два часа носила охлаждающие жилеты. За шесть недель группа в жилетах потеряла в среднем 0,9 кг жира, в то время как контрольная группа набрала 0,6 кг.

Эффект похудения объясняется тем, что холод активирует бурую жировую ткань, которая сжигает внутренние запасы жира для выработки тепла. Это снижает вес и положительно влияет на уровень липидов, глюкозы и уменьшает воспаление.

Ученые проводят новый эксперимент в Нидерландах с участием 34 женщин, чтобы проверить эффективность обычного 90-секундного утреннего душа с самой холодной водой.

