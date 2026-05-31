Не бег и не спортзал: врач назвал простое упражнение, которое помогает худеть

Для похудения не обязательно бегать или покупать абонемент в спортзал. Врач общей практики Дональд Грант считает, что одним из самых простых и эффективных способов поддержать снижение веса является обычная ходьба.

Об этом говорится в материале Express.

По словам медика, ходьба доступна почти каждому, не нуждается в специальном оборудовании и легко вписывается в ежедневный график. Ее можно добавить в рутину без резких изменений: пройтись во время обеденного перерыва, выйти на несколько остановок раньше или чаще выбирать короткие маршруты пешком вместо транспорта.

Врач отмечает, что одна ходьба может быть недостаточной для существенного похудения, если не менять питание и образ жизни. В то же время, регулярные прогулки помогают уменьшить сидячий образ жизни, сформировать здоровые привычки и постепенно повысить уровень активности.

Помимо контроля веса, ходьба оказывает положительное влияние на сердце, сосуды, суставы и выносливость. Она может снижать уровень стресса: даже 20–30 минут прогулки способны помочь организму расслабиться.

Чтобы ходьба была более эффективной, врач советует постепенно увеличивать темп или выбирать маршруты с подъемами. Быстрая ходьба должна повышать пульс: человек еще не может говорить, но уже ощущает легкую одышку.

Главное, по словам специалиста, регулярность. Не обязательно каждый день проходить конкретное количество шагов. Важнее постепенно увеличивать активность и соблюдать этот подход длительное время.

Людям с хроническими заболеваниями, проблемами с подвижностью, значительным лишним весом, болью в груди, головокружением или необычной одышкой врач советует сначала проконсультироваться с медиком.

