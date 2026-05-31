В районе Крыма зафиксировали землетрясение: что известно о силе толчков

31 мая 2026 в районе Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находится в Черном море (15 км от побережья Крыма), на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

Напомним, последний раз землетрясение в Украине зафиксировали 17 мая, которое произошло в Полтавской области. Подземные толчки были почти не ощутимы и не имели последствий.

28 марта в пределах Мачуховской территориальной общины в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Тогда эпицентр располагался на глубине около 8 км. Толчки тоже классифицировали как слабые и едва ощутимые.

В мае дважды фиксировали землетрясение в Закарпатье. 8 мая произошло землетрясение магнитудой 2,0 балла. Эпицентр подземных толчков размещался вблизи города Виноградов на глубине 3 километра.

В ночь на 12 мая в Хустском районе Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 балла.

