Украинка жила в Америке, но вернулась в деревню: что повлияло на ее решение

Украинка Татьяна прожила в Америке три с половиной года, но этой весной вернулась и поселилась в украинской деревне. Девушка говорит, что долго думала об этом и разбиралась в собственных чувствах, прежде чем решиться на переезд.

Собственной историей девушка поделилась в соцсети Instagram на своей странице tetiana_hrybkova.

Почему девушка вернулась в Украину

По словам Татьяны, тема эмиграции и возвращения домой очень актуальна и болезненна для многих людей, поскольку это серьезный шаг, полностью меняющий жизнь. Она отметила, что в какой-то момент ощутила внутренние изменения и начала анализировать свое состояние.

«Какие вопросы я стала задавать себе, чтобы понять, что хочу покинуть США и вернуться в Украину? Увидев количество сообщений по теме переезда, я поняла, насколько это болезненная тема для многих людей. Это серьезный шаг и жизнь после него не будет такой, как раньше», — рассказала девушка.

Вопросы, изменившие жизнь

Для принятия окончательного решения украинка начала задавать себе вопрос о будущем, профессиональной деятельности и эмоциональном состоянии, а также честно на них отвечать.

«Хочу ли я так прожить еще следующие 5 лет? Действительно ли я здесь живу или я просто привыкла к этой жизни? Я действительно люблю то, чем занимаюсь? Стала ли я ближе к себе за эти годы? Или наоборот потеряла себя? Что должно измениться, чтобы я захотела остаться в США? Я остаюсь здесь из-за желания или страха, что моя жизнь кардинально изменится? Что я чувствую, когда думаю о возвращении домой и что я чувствую, когда думаю о том, что остаюсь? — поделилась Татьяна.

Девушка добавила, что часть этих вопросов касалась ее личной жизни. Она резюмировала, что после искренних ответов перед самой собой уже не смогла притворяться, будто все в порядке, и поняла необходимость перемен. По мнению Татьяны, внутренний голос иногда знает правильный ответ раньше, чем человек оказывается готов его принять.

