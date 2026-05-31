Надвигаются грозы и шквалы: где сегодня испортится погода в Украине

Погода испортится / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 31 мая, в Украине будет облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидаются дожди, днем в северо-восточной части, в Закарпатье и Прикарпатье — умеренные кратковременные, в восточных областях грозы.

Реклама

Ночью и утром по востоку и северо-востоку страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4–9°, днем 12–17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13 °, днем 16-21 °.

Погода 31 мая в Киеве

В Киеве 31 мая переменная облачность. В этот день прогнозируется кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

«Температура по области ночью 4-9°, днем 12-17°. в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°», — сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха, которое в отдельных областях днем не превысит +10…+13 градусов.

Новости партнеров