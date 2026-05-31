РФ посетили "добрые" дроны: взрывы разорвали Саратов и Ростовщину

В России с новой силой воспламенились НПЗ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 31 мая российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод атаковали ударные беспилотники, в результате чего на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

В городе около трех часов ночи раздались взрывы. По предварительным данным, была поражена установка изомеризации.

Местные власти пока не комментировали последствия атаки. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин только заявил об угрозе БпЛА в регионе.

Саратовский НПЗ входит в структуру нефтяной компании «Роснефть» и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в Поволжье, обеспечивающим топливом российские оккупационные войска.

Также есть сообщения о поражении нефтебазы в населённом пункте Матвеев Курган Ростовской области.

В результате ночной атаки, по информации российской стороны, произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, которое обеспечивает агропроизводителей.

Удар по нефтебазе подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Ростовщина. Нефтебаза почувствовала хлопок», — написал он.

Напомним, в ночь на 29 мая Россию всколыхнула масштабная атака беспилотников, под ударом оказались стратегические нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Из-за угрозы БпЛА российские власти временно остановили работу аэропорта в Ярославле и перекрыли движение транспорта в сторону Москвы. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о попадании в промышленные объекты хранения топлива, а по информации Сергея Стерненко, под ударом также оказался «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — крупнейший НПЗ Волгоградской области.

