Армения между ЕС и Россией: что меняется в Ереване уже сейчас — эксклюзивное интервью с послом

Посол ЕС рассказал, о чем Армения договаривается с Европой. Фото: Представительство ЕС в Армении

Для Василиса Марагоса, главы Представительства ЕС в Армении, значение этого момента выходит за рамки дипломатии.

«Армения направила важное сообщение Европе», — сказал он в эксклюзивном интервью трем европейским СМИ, среди которых был и сайт TSN.ua.

Журналисты имели возможность обсудить новые экономические и инфраструктурные возможности, а также стратегические усилия страны по диверсификации экономики.

Вы недавно сказали, что отношения между ЕС и Арменией теснее, чем когда-либо раньше. Приближает ли это Армению к европейскому будущему? И как ЕС планирует помочь Армении укрепить свою экономику и снизить возможные риски, связанные с ее зависимостью от России?

Мы начали процесс укрепления отношений между Арменией и ЕС во всех их измерениях. Это была задача, поставленная нам лидерами государств-членов ЕС в Европейском Совете. Исходя из этого мы сотрудничаем с Арменией, пытаясь определить, что мы можем сделать вместе. Это уже привело к запуску нескольких флагманских проектов с Арменией за последние три года.

Основным инструментом, который мы используем, является План устойчивости и роста в сумме 270 миллионов евро. Он был объявлен в апреле 2024 года, и сейчас он близок к внедрению. План направлен на укрепление страны в экономической и энергетической областях, поддержку общества, а также на усиление частного сектора и инфраструктуры.

Что это означает на практике для экономики Армении?

Что касается торговли и энергетики, то я могу назвать некоторые из наших приоритетных направлений.

Первое — это поддержка внедрения европейских стандартов, что позволяет армянским товарам и продукции выйти на новые рынки.

Армянское правительство хочет иметь диверсифицированную экономику, когда речь идет о ресурсах, но также и о результатах, когда мы обсуждаем торговлю, социальные инвестиции. И мы им в этом помогаем.

Конечно, когда речь идет о России, о которой вы упомянули, мы сотрудничаем с Арменией, чтобы предотвратить обход санкций.

Важно обеспечить соблюдение санкций в отношении товаров двойного использования и других товаров, на которые распространяются санкции, и Армения очень привержена этому. Возможно, все еще возникнут некоторые трудности, но в общем-то я считаю, что это определяющая сфера двустороннего сотрудничества.

Можете ли вы привести конкретный пример?

Только в прошлом году мы предоставили техническую помощь более 40 предприятиям по экспорту на другие рынки. Эти компании могут увеличить свой экспорт в ЕС.

Это показывает, что потенциал есть, но он также нуждается в инвестициях.

Какую поддержку ЕС оказывает частному сектору Армении?

Совсем недавно мы подписали гарантийное соглашение вместе с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Карлом Нехаммером.

Мы сотрудничаем с банковским сектором для поддержки частного бизнеса. Общий объем поддержки частного сектора Европейского инвестиционного банка за последние два года составил 330 миллионов евро. Было создано более 27 000 рабочих мест.

Следовательно, существует ряд инструментов, используемых для поддержания конкурентоспособности армянской экономики.

И конечно, конечный результат также зависит от новаторского духа и предпринимательского подхода армянского народа.

Энергетическая безопасность остается одной из ключевых уязвимостей Армении. Что делает ЕС в этой области?

Когда речь идет об энергетике, есть две темы. Мы инвестируем во взаимосвязанность.

Причина — очень важный текущий проект. Кавказская сеть передачи энергии. Общие инвестиции составляют более 500 миллионов евро. Она разработана для модернизации общей сети с Грузией, что позволит экспортировать возобновляемую энергию из Армении.

В эту сферу было вложено много инвестиций, чтобы сотрудничать с Грузией, поскольку между странами находится единая граница на Запад, которая сейчас открыта.

А потом, конечно, другие рынки, в частности, подводный цифровой кабель Black Sea Digital Connectivity, являющийся выгодным маршрутом. Он еще не построен. Он соединит Южный Кавказ и ЕС (прокладка высоковольтных кабелей поможет передаче «зеленой» электроэнергии).

Армянские чиновники часто говорят о нормализации отношений с Турцией как о стратегически важной вещи. Считает ли ЕС возможное открытие границ и транспортных сообщений между Арменией и Турцией в ближайшие годы реалистической перспективой?

Конечно. Совершенно реалистично.

ЕС и Армения подписали на саммите документы о партнерстве. Фото: ec.europa.eu

Играет ли ЕС какую-нибудь роль в этом процессе?

ЕС не участвует в двусторонних переговорах между Турцией и Арменией. Но ЕС играет очень важную роль в содействии более широкой межрегиональной взаимосвязи.

Будут проведены дальнейшие форумы, в которых примет участие Армения, а также другие страны региона.

Это касается не только Армении. Речь идет о соединении Армении как узла с остальным Средним коридором (транскаспийский международный транспортный маршрут — TITR — речь о создании нового транспортного и торгового маршрута в обход России, соединяющего страны Центральной Азии и Кавказа с Европой через территорию Армении — авт.).

Безусловно, открытие границы между Арменией и Турцией создало больше возможностей, в частности для местных общин.

Кстати, в последние несколько лет мы поддерживали сотрудничество между организациями гражданского общества и торговыми палатами с обеих сторон границы. Мы также готовы использовать наши финансовые инструменты для содействия инвестициям не только в инфраструктуру, но и в развитие частного сектора.

Одним из важнейших результатов саммита ЕС-Армения стало объявление о том, что мы собираемся работать над строительством трех пограничных переходов. Один из них — с Азербайджаном на юге.

Два других касаются армяно-турецкой границы. КПП Маркара, где уже существует определенная инфраструктура, но мы готовы поддержать ее расширение.

Второй — Ахурик, который, как ожидается, станет новым пограничным переходом между Карсом и Гюмри. Это конкретные проекты, разрабатываемые сейчас совместно с международными финансовыми учреждениями.

Армения близится к парламентским выборам, которые пройдут уже 7 июня. Какие результаты свидетельствовали бы об успеваемости?

Знаете, мы очень заинтересованы в партнерстве с Арменией и Армянским народом.

Поэтому нам, конечно, очень интересно знать, какая политика будет соблюдать будущее правительство по сотрудничеству между ЕС и Арменией.

Но мы внепартийны, когда речь идет о выборах. Армянский народ должен голосовать и решать будущее своей страны самостоятельно.

Наша роль заключается в поддержке институтов, заботящихся о честности выборов. Речь идет об обмене нашим опытом, который может быть полезен армянским институтам и который они могут использовать по своему усмотрению.

Поддержка Европейского Союза используется для укрепления армянских институтов, их подготовки к решению конкретных вызовов, с которыми они могут столкнуться. Вызовов, связанных, например, с кибербезопасностью или вызовов, связанных с незаконным финансированием.

Также мы имели определенное сотрудничество, когда речь шла о поддержке против манипуляций и иностранного вмешательства.

Будет ли международный мониторинг?

Да. Также, например, будет миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ.

Конечно, мы будем сотрудничать с ними, поскольку они будут общаться со многими разными заинтересованными сторонами для оценки избирательной ситуации. Но они независимая миссия, и их роль заключается исключительно в наблюдении.

В чем заключалась символичность первого в истории саммита ЕС-Армения и саммита ЕПС для международного позиционирования Армении?

Я думаю, что мы послали армянскому обществу послание солидарности и поддержки.

Мы также впервые принимали чиновника из Канады. Это был другой важный сигнал.

Но я также считаю, что Ереван передал Европе месседж о том, что Армения здесь Армения существует, Армения может быть в центре европейских событий.

И я уверен, что когда политические лидеры обсуждают волнующие граждан вопросы, именно в этом заключается демократия.

Автор: Ольга Консевич

