Батл за Армению: Лукашенко атакует Пашиняна, а Трамп его поддержал

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп публично объявил о полной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на грядущих парламентских выборах. Американский лидер также объявил: «Сделаем Армению снова великой».

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В своей заметке Трамп охарактеризовал Пашиняна как «замечательного друга и лидера», который «делает свою страну сильной, богатой и чрезвычайно безопасной».

Кроме того, он упомянул о поездке госсекретаря США Марко Рубио в Армению, а также о воплощении проекта транзитного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

«По этим причинам Никол имеет мою полную и бесспорную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года», — отметил глава Белого дома.

Завершая сообщение в поддержку Пашиняна, Трамп обыграл собственный предвыборный лозунг Make America Great Again, заявив: «Сделаем Армению снова великой».

Напомним, Пашинян резко отреагировал на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что «Армения никому не нужна». Премьер заявил, что Ереван меняет внешнеполитический курс и больше не будет полагаться на одного союзника, транспортный путь или энергетический канал. Сейчас Ереван не планирует выходить из ЕАЭС, но параллельно внедряет европейские стандарты. Пашинян подчеркнул, что Армения превратилась в «перекресток мира», а окончательный выбор относительно будущего будет принимать ее народ, несмотря на предыдущие угрозы России применить против страны «украинский сценарий» в случае курса на вступление в ЕС.

Напомним, в начале мая у Москвы вызвал бурную реакцию визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в сближении с Украиной и ЕС, заявив, что радостный прием Зеленского осложнит двусторонние отношения. В ответ Пашинян подтвердил неизменность курса Еревана, подчеркнув, что его страна оказывает гуманитарную помощь Киеву и не является союзником России в войне против Украины.

Через несколько дней президент России Владимир Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» в случае поддержки курса на вступление в ЕС, заявив, что война в Украине якобы началась именно из-за ее евроинтеграционных стремлений. Хозяин Кремля призвал Ереван как можно быстрее провести референдум, чтобы определиться с геополитическим выбором, после чего Москва будет делать выводы относительно «взаимовыгодного развода».

