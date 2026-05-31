- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 29 мая.
Национальный банк установил официальный курс валют на воскресенье, 31 мая. Перед выходными доллар потерял 3 коп. Евро снизился в цене на 11 коп. Злотый — на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,26 грн
Курс евро
1 евро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,14 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 1 июня . Злотый и евро поднимутся в цене.
Комментарии
Сортировать: