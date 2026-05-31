Курс валют на неділю, 31 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 29 травня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 31 травня. Перед вихідними долар втратив 3 коп. Євро зменщився у ціні на 11 коп. Злотий - на 2 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,26 грн
Курс євро
1 євро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,14 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 1 червня. Злотий і євро зростуть у ціні.
