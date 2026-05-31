Астрологиня назвала знаки зодіаку, які володіють одночасно розумом та інтуїцією
Вважається, що в кожного з нас одна півкуля головного мозку розвинена краще, ніж інша.
Відповідно ухвалюючи рішення та здійснюючи вчинки, ми керуємося сильнішим ресурсом — розумом або підказками підсвідомості, хоча існують і винятки з загального правила.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які володіють одночасно і розумом, і інтуїцією.
Близнята
Близнята, яким часто дорікають за їхню двоїстість, саме завдяки їй однаково успішно використовують як розумові здібності, так й інтуїцію. Причому вони добре знають, чим потрібно послуговуватися в кожному конкретному випадку, і практично не помиляються — ні в професії, ні в особистому житті.
Скорпіон
Скорпіони — не лише наймагічніший, а й найінтуїтивніший знак. Багато речей вони відчувають на енергетичному рівні, що дає їм змогу не помилятися в найскладніших ситуаціях. Але й розум у них працює чітко та логічно, роблячи їх практично непереможними у вирішенні будь-яких питань.
Водолій
Водолії лише здаються винятково інтуїтивним знаком, представники якого все схоплюють на льоту та передчувають будь-які життєві зміни. Проте мало хто знає, що вони володіють ще й неабиякими розумовими здібностями, які дають їм змогу вирішувати будь-які завдання.
