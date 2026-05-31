Ізраїль вибухнув після звіту ООН: погрожує розривом співпраці

Прапор Ізраїля

Ізраїль може припинити співпрацю з офісом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша після появи ізраїльських сил безпеки у щорічному звіті організації щодо сексуального насильства в зонах конфліктів.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Денні Данон, повідомляє The New York Times.

За його словами, Ізраїль отримав інформацію про включення своїх силових структур до переліку сторін, яких підозрюють у вчиненні сексуального насильства під час збройних конфліктів.

Данон назвав це рішення «відірваним від реальності» та неприйнятним.

Він також звинуватив ООН в упередженості та заявив, що організація не провела належного розслідування щодо висунутих звинувачень.

«Ізраїль не погоджується з тим, що його сили поставили в один перелік із бойовиками ХАМАС», — заявив дипломат.

У свою чергу речник ООН Стефан Дюжаррік назвав заяви Ізраїлю символічними та такими, що навряд чи вплинуть на співпрацю сторін.

Він наголосив, що ООН продовжить взаємодію з ізраїльською місією.

