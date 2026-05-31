- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые обладают одновременно умом и интуицией
Считается, что у каждого из нас одно полушарие головного мозга развито лучше, чем другое.
Соответственно, принимая решения и совершая поступки, мы руководствуемся более сильным ресурсом — разумом или подсказками подсознания, хотя существуют и исключения из общего правила.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают одновременно умом и интуицией.
Скорпион
Скорпионы не только самый магический, но и самый интуитивный знак — многие вещи они чувствуют на энергетическом уровне, что позволяет им не ошибаться в самых непростых ситуациях. Но и разум у них работает четкои логично, делая их практически непобедимыми в решении любых вопросов.
Водолей
Водолеи только кажутся исключительно интуитивным знаком, представители которого все ловят на лету и предчувствуют любые жизненные перемены. Но мало кто знает, что они обладают еще и незаурядными умственными способностями, позволяющим им решать любые задачи.
Близнецы
Близнецы, которых часто упрекают за их двойственности, именно благодаря ей одинаково успешно используют как умственные способности, так и интуицию. Причем, они хорошо знают, что нужно использовать в каждом конкретном случае, и — практически не ошибаются ни в профессии, ни в личной жизни.
Читайте также:
Солнце в Близнецах с 21 мая до 21 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех