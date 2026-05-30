Жажда большего: почему жадность может повышать риск азартной зависимости

жадность может повышать риск азартной зависимости / © Associated Press

Азартные игры давно стали частью современной культуры. Для многих людей это способ провести время, получить эмоции или испытать удачу. Однако для части игроков увлечение постепенно превращается в проблему, которая влияет на финансы, отношения и психическое здоровье, об этом рассказало издание PsyPost.

Именно поэтому психологи все чаще и чаще исследуют не только поведение игроков, но и личностные черты, которые могут подталкивать человека к рискованным решениям.

Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, обратило внимание на феномен так называемой диспозиционной жадности — психологической склонности постоянно хотеть больше независимо от того, сколько человек уже имеет.

Диспозиционная жадность

Жадность в психологии — это не только любовь к деньгам или материальным благам. Речь идет о постоянном внутреннем ощущении недостатка и неудовлетворенности. Человек может стремиться не только к большему доходу, но и к более высокому статусу, власти, социальному одобрению или даже большему количеству лайков в соцсетях.

Именно эта постоянная потребность в «еще» заинтересовала ученых как возможный фактор риска для азартного поведения.

Азартные игры привлекают жадных людей

На первый взгляд, связь кажется очевидной. Азартные игры предлагают привлекательную иллюзию быстрого обогащения и мгновенного успеха.

Исследователи предположили, что для людей с выраженной жадностью такая перспектива может выглядеть особенно привлекательно. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели два масштабных исследования в разных странах.

Первое исследование охватило 1118 взрослых жителей Нидерландов. Участники отвечали на вопросы о собственной склонности к жадности, отношение к материальным ценностям и свой опыт азартных игр за последний год. Ученых интересовало, принимали ли люди участие в различных видах азартных развлечений и сталкивались ли с негативными последствиями из-за игры.

Результаты показали четкую закономерность, что чем выше был уровень жадности, тем чаще человек участвовал в различных формах азартных игр.

Интересно, что эта связь сохранялась даже после учета уровня материализма. То есть решающим фактором оказалась не любовь к вещам, а именно постоянное стремление к большему.

Для подтверждения результатов ученые провели второе, еще более масштабное исследование в Англии с участием 4783 взрослых.

Жадность сильнее импульсивности

Во втором исследовании ученые отдельно измеряли импульсивность — черту, которую традиционно считают одним из главных факторов рискованного поведения.

Результат оказался неожиданным. Даже после учета импульсивности жадность оставалась независимым фактором, который был связан с частотой азартных игр, количеством различных видов ставок и риском развития проблемного поведения.

Люди с высоким уровнем жадности не только чаще играли, но и сообщали о финансовых трудностях, чувстве вины, попытках отыграть проигранные деньги и других негативных последствиях.

Опасные иллюзии

Особенно интересной оказалась психологическая сторона вопроса. Исследователи выяснили, что жадные люди чаще имеют искаженные представления об азартных играх. Они склонны верить, что игра сделает их счастливее, поможет снять стресс или решить финансовые проблемы. Также у них чаще возникает так называемая иллюзия контроля — ложное убеждение, что личные навыки могут влиять на исход случайной игры.

Кроме того, такие люди больше концентрируются на потенциальных выигрышах и склонны недооценивать потери. Именно эта система убеждений создает замкнутый круг, который затрудняет отказ от игры.

Некоторым людям сложнее остановиться

По мнению авторов исследования, дело не только в желании выиграть деньги. Постоянное стремление к большему создает внутреннюю мотивацию продолжать игру даже тогда, когда она уже приносит проблемы.

Человек начинает воспринимать азарт как инструмент достижения желаемого результата, а не как случайное развлечение. В такой ситуации отказаться от игры становится намного сложнее.

Важное предостережение

Несмотря на убедительные результаты, исследователи отмечают, что делать категорические выводы пока рано.

Работа базировалась на анкетировании участников и не доказывает, что именно жадность непосредственно вызывает зависимость от азартных игр. Вполне возможно, что сам опыт игры постепенно усиливает жадные установки или что оба фактора влияют друг на друга.

Кроме того, в исследовании не участвовали люди с официально диагностированным расстройством азартного поведения.

Не стоит обвинять только человека

Авторы работы подчеркивают, что результаты не должны становиться поводом для осуждения людей, столкнувшихся с проблемами азартных игр. Упрощенное объяснение вроде «все из-за жадности» может лишь усилить чувство стыда и вины, из-за которых люди реже обращаются за помощью.

На самом деле азартная зависимость формируется под влиянием многих факторов, таких как личностные особенности, жизненные обстоятельства, доступность азартных игр, маркетинговые стратегии индустрии и психологическое состояние человека.

Новое исследование добавляет важный штрих к пониманию того, почему одни люди воспринимают азартные игры как невинное развлечение, а другие попадают в ловушку постоянной погони за выигрышем. Оказывается, ключевую роль может играть не только импульсивность или любовь к риску, но и более глубокая психологическая установка — неуемное стремление к большему. В то же время ученые напоминают, что жадность — лишь одна часть сложной мозаики. И чтобы эффективно бороться с проблемами азартного поведения, важно учитывать не только личность человека, но и среду, в которой он живет

