Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 мая?
Луна рассказывает
Энергетически сильный день, когда Луна находится в апогее и максимально сильно влияет на Землю и живущих на ней людей. Может получиться то, чего мы до сих долго, но напрасно добивались: шансом сделать сказку былью, а мечту явью обязательно нужно воспользоваться.
Луна рекомендует
Необходимо внимательно относиться к любым произнесенным вслух словам –можно легко обидеть ни в чем не виновного человека, о чем впоследствии придется пожалеть.
Луна предостерегает
Не стоит верить людям, которые захотят опорочить в наших глазах близкого нам человека: сначала нужно проверить их слова — велика вероятность того, что они окажутся банальным наговором. Каким бы привлекательным ни показался нам новый знакомый, не стоит вступать с ним в серьезные отношения — они не станут ни счастливыми, ни долговременными, и кроме разочарования ничего больше не принесут.
