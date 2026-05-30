Медведица помешала киевлянину сбежать в Румынию через горы: видео
Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь.
Житель Киева пытался незаконно пересечь границу в сторону Румынии, проложив маршрут по горной местности вне пунктов пропуска. Во время ночного перехода он неожиданно столкнулся с медведицей.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь. По вызову оперативно прибыли пограничники Мукачевского отряда. На тот момент животное уже скрылось с места происшествия.
Мужчину сняли с дерева и доставили в подразделение. В отношении него был составлен админпротокол.
