ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
458
Время на прочтение
1 мин

Медведица помешала киевлянину сбежать в Румынию через горы: видео

Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Медведь в Карпатах

Медведь в Карпатах

Житель Киева пытался незаконно пересечь границу в сторону Румынии, проложив маршрут по горной местности вне пунктов пропуска. Во время ночного перехода он неожиданно столкнулся с медведицей.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь. По вызову оперативно прибыли пограничники Мукачевского отряда. На тот момент животное уже скрылось с места происшествия.

Мужчину сняли с дерева и доставили в подразделение. В отношении него был составлен админпротокол.

Напомним, на Закарпатье поп УПЦ МП вез уклониста под рясой за $10 тысяч.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
458
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie