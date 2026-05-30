Инфлюенсерка сшила нижнее белье из мертвых крыс и шокировала Сеть (фото)

Нижнее белье из крысиных тел

Австралийская таксидермистка и инфлюенсер Рет Гиззард вызвала бурную реакцию в соцсетях после запуска необычной линейки женского нижнего белья. Изделия созданы из таксидермизированных тел мертвых крыс и продаются в интернете примерно за 100 фунтов стерлингов (примерно 5942 грн. — Ред.) за пару.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Гиззард, которая имеет более 20 тысяч подписчиков в соцсетях, известна своими необычными работами с использованием таксидермии. Для создания новой коллекции она использовала тела крыс, превратив их в декоративное нижнее белье с кружевными элементами.

Автор утверждает, что все животные для ее изделий имеют «ответственное происхождение». По ее словам, крыс поставляет специализированная ферма на австралийском Саншайн-Косте, которая занимается производством замороженного корма для домашних животных. Инфлюенсерка отмечает, что выбрала именно этого поставщика из-за его подхода к гуманному обращению с животными и соблюдению этических стандартов и требований биобезопасности.

В то же время Рет Гиззард предупреждает, что такие изделия требуют особого ухода. Она объяснила, что белье нельзя стирать, поскольку вода может повредить шкуру и внутреннюю часть головы животного. Если изделие все же требует очистки, она рекомендует осторожно протирать его влажной тканью. Также инфлюенсерка советует использовать ежедневную прокладку, если кто-то решит носить такое белье.

Несмотря на то, что изделие можно использовать по прямому назначению, автор считает его прежде всего художественным объектом. Она рекомендует покупателям хранить такие вещи на вешалке и воспринимать их как элемент коллекции или декора.

Появление необычного товара вызвало волну критики в интернете. Часть пользователей поставила под сомнение заявления об этичности такого производства. Один из комментаторов написал, что использование специально выращенных животных для создания нижнего белья нельзя назвать гуманным, а сами изделия он назвал проявлением неуважения к мертвым животным.

В ответ Рет Гиззард заявила, что все равно покупает этих крыс как корм для своих домашних животных, которых у нее восемь. По ее словам, именно поэтому она искала поставщика, который бы был лучше других.

Кроме необычного нижнего белья, Гиззард создает и другие изделия с использованием таксидермии, в частности лампы, зажигалки и декоративные предметы.

