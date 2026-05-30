Продавал смертельное вещество и способствовал самоубийствам: бывший шеф-повар признал вину

Кеннет Лоу на фотографии из раздаточного материала от региональной полиции Пила

В Канаде бывший шеф-повар Кеннет Ло признал себя виновным в содействии самоубийству. Следствие считает, что он продавал через интернет нитрит натрия, который некоторые покупатели использовали для самоубийства.

Об этом сообщило издание CBS News.

В пятницу Ло предстал перед судом в Ньюмаркете в провинции Онтарио и признал вину по обвинению в консультировании или содействии самоубийству. Приговор по делу должны объявить в сентябре. В то же время прокуратура отзовет 14 ранее выдвинутых обвинений в убийстве.

Обвинения в Канаде касались 14 жителей Онтарио в возрасте от 16 до 36 лет, которые совершили самоубийство. В то же время правоохранители Канады и других стран расследуют более 100 смертей, которые могут быть связаны с деятельностью мужчины.

По данным полиции, Ло использовал ряд веб-сайтов для рекламы и продажи нитрита натрия. Это вещество обычно применяют для консервирования мяса, однако оно может быть смертельно опасным в случае употребления.

В 2023 году канадская полиция обнародовала фотографии нитрита натрия и призвала граждан обращать внимание на упаковки и этикетки с указанием этого вещества. Тогда правоохранители сообщали, что расследование ведет совместная группа с участием 11 полицейских ведомств Онтарио.

Следователи также заявляли, что Ло подозревается в отправке не менее 1200 посылок в более чем 40 стран мира. Около 160 из них, по данным полиции, были отправлены на адреса в Канаде.

Мужчина находится под стражей с мая 2023 года, когда его задержали в собственном доме в городе Миссиссога.

Его деятельность также изучали правоохранители США, Италии, Австралии и Новой Зеландии. В Новой Зеландии коронер установил, что четверо людей, совершивших самоубийство, заказывали товары онлайн в компании, связанной с Ло. В то же время он отметил, что деятельность канадца находится вне юрисдикции новозеландских судов.

В Великобритании расследовали возможную связь Ло с более 112 смертями. Однако Королевская прокуратура и Национальное агентство по борьбе с преступностью решили не выдвигать ему обвинений. В ведомствах объяснили, что считают необходимым, чтобы мужчина понес наказание за весь объем возможных правонарушений в рамках одного процесса вынесения приговора в Канаде.

После этого некоторые семьи погибших призвали провести общественное расследование. В частности, Адель Зейнеп Уолтон, чья 21-летняя сестра Эйми умерла в 2022 году, заявила, что если никого не будут судить за эти смерти в Великобритании, то необходимо по крайней мере выяснить, как это могло произойти.

Ким Проссер, мать Эштина, который совершил самоубийство в марте 2023 года за несколько недель до ареста Ло, рассказала AFP, что присутствие в суде стало для нее началом нового этапа процесса исцеления.

По канадскому законодательству содействие самоубийству наказывается лишением свободы на срок до 14 лет. Для сравнения, убийство первой степени предусматривает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение в течение 25 лет.

В Канаде с 2016 года разрешена медицинская помощь при умирании для совершеннолетних лиц с серьезными заболеваниями или инвалидностью. В то же время закон запрещает рекомендовать или поощрять самоубийство.

