РФ может атаковать в течение суток: в Минобороны сделали тревожное заявление

Атака на Украину.

Ночью в субботу, 30 мая, российская армия не совершила массированную атаку на Украину — хоть накануне вечером запустила ракеты. Угроза масштабного удара сохраняется.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

«Ночью не было массированной атаки против Украины, однако угроза сохраняется на текущие сутки», — подчеркнул он.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится нанести массированный удар по Украине. По его словам, эти данные получили украинская разведка. Глава государства призвал ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторы предупреждали, что россияне планируют обстрел в канун Дня Киева. Сообщалось, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы, а также в других городах. В частности, Коростене, Днепре, Львову, Белой Церкви и Староконстантинову.

Как сообщалось, вчера 29 мая и ночью 30 мая РФ все-таки запустила ракеты и дроны. Враг ударил баллистической ракетой «Искандер-М», шестью крылатыми ракетами Х-101 и 290 ударными БпЛА. Силы ПВО уничтожили 284 цели — 5 ракет Х-101 и 279 дронов.

