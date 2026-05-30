- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3213
- Время на прочтение
- 2 мин
На западе Украины с утра гремели взрывы — что известно о вражеских ударах
Целью было одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы.
Сегодня, 30 мая, во время воздушной тревоги в городе Ровно раздался взрыв.
О деталях сообщили в ОВА.
«Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага. Целью одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы. В частности, представители областного центра по контролю и профилактике болезней. Жду от них выводов о возможных угрозах. Люди, по предварительной информации, не пострадали», — написал глава ОВА Александр Коваль.
Ночная атака 30 мая — последние новости
В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по территории Шосткинского общества. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.
Городской глава Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В Херсоне российский дрон влетел в квартиру, в которой находились два человека, они получили травмы.
Отчет Воздушных сил
В ночь на 30 мая россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер-М» из Брянской области РФ, шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области, а также 290 ударными БпЛА.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО обезвредила 284 цели — пять ракет Х-101 и 279 российских БпЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны.