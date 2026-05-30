В городе работала ПВО / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 30 мая, во время воздушной тревоги в городе Ровно раздался взрыв.

О деталях сообщили в ОВА.

«Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага. Целью одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы. В частности, представители областного центра по контролю и профилактике болезней. Жду от них выводов о возможных угрозах. Люди, по предварительной информации, не пострадали», — написал глава ОВА Александр Коваль.

Ночная атака 30 мая — последние новости

В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по территории Шосткинского общества. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Городской глава Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсоне российский дрон влетел в квартиру, в которой находились два человека, они получили травмы.

Отчет Воздушных сил

В ночь на 30 мая россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер-М» из Брянской области РФ, шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области, а также 290 ударными БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО обезвредила 284 цели — пять ракет Х-101 и 279 российских БпЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны.

