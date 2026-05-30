У місті працювала ППО / © Associated Press

Сьогодні, 30 травня, під час повітряної тривоги у місті Рівне пролунав вибух.

Про деталі повідомили в ОВА.

«Рівненщина зранку зазнала чергової атаки ворога. Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення. На місці працюють усі відповідні служби. Зокрема, представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали», — написав очільник ОВА Олександр Коваль.

Нічна атака 30 травня — останні новини

У ніч проти 30 травня російські війська здійснили атаку на Шостку Сумської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання по території Шосткинської громади. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Попередньо відомо, що минулося без жертв та постраждалих.

Міський очільник Шостки Микола Нога уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинків, три нежитлові будівлі, легкові автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктур.

У Херсоні російський дрон влетів у квартиру, в якій перебували двоє осіб, вони отримали травми.

Звіт Повітряних сил

У ніч на 30 травня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області РФ, шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської області, а також 290 ударними БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 284 цілі — пʼять ракет Х-101 та 279 російських БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

