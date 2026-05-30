Продавав смертельну речовину та сприяв самогубствам: колишній шеф-кухар визнав провину

Кеннет Лоу на фотографії з роздаткового матеріалу від регіональної поліції Піла

У Канаді колишній шеф-кухар Кеннет Ло визнав себе винним у сприянні самогубству. Слідство вважає, що він продавав через інтернет нітрит натрію, який деякі покупці використовували для самогубства.

Про це повідомило видання CBS News.

У п’ятницю Ло постав перед судом у Ньюмаркеті в провінції Онтаріо та визнав провину за обвинуваченням у консультуванні або сприянні самогубству. Вирок у справі мають оголосити у вересні. Водночас прокуратура відкличе 14 раніше висунутих обвинувачень у вбивстві.

Обвинувачення в Канаді стосувалися 14 жителів Онтаріо віком від 16 до 36 років, які вчинили самогубство. Водночас правоохоронці Канади та інших країн розслідують понад 100 смертей, які можуть бути пов’язані з діяльністю чоловіка.

За даними поліції, Ло використовував низку вебсайтів для реклами та продажу нітриту натрію. Цю речовину зазвичай застосовують для консервування м’яса, однак вона може бути смертельно небезпечною у разі вживання.

У 2023 році канадська поліція оприлюднила фотографії нітриту натрію та закликала громадян звертати увагу на упаковки й етикетки із зазначенням цієї речовини. Тоді правоохоронці повідомляли, що розслідування веде спільна група за участю 11 поліцейських відомств Онтаріо.

Слідчі також заявляли, що Ло підозрюється у відправленні щонайменше 1200 посилок до понад 40 країн світу. Близько 160 із них, за даними поліції, були надіслані на адреси в Канаді.

Чоловік перебуває під вартою від травня 2023 року, коли його затримали у власному будинку в місті Міссіссога.

Його діяльність також вивчали правоохоронці США, Італії, Австралії та Нової Зеландії. У Новій Зеландії коронер встановив, що четверо людей, які вчинили самогубство, замовляли товари онлайн у компанії, пов’язаній із Ло. Водночас він зазначив, що діяльність канадця перебуває поза юрисдикцією новозеландських судів.

У Великій Британії розслідували можливий зв’язок Ло з понад 112 смертями. Однак Королівська прокуратура та Національне агентство з боротьби зі злочинністю вирішили не висувати йому обвинувачень. У відомствах пояснили, що вважають за необхідне, аби чоловік поніс покарання за весь обсяг можливих правопорушень у межах одного процесу винесення вироку в Канаді.

Після цього деякі родини загиблих закликали провести громадське розслідування. Зокрема, Адель Зейнеп Волтон, чия 21-річна сестра Еймі померла 2022 року, заявила, що якщо нікого не судитимуть за ці смерті у Великій Британії, то необхідно принаймні з’ясувати, як це могло статися.

Кім Проссер, мати Ештіна, який вчинив самогубство у березні 2023 року за кілька тижнів до арешту Ло, розповіла AFP, що присутність у суді стала для неї початком нового етапу процесу зцілення.

За канадським законодавством сприяння самогубству карається позбавленням волі на строк до 14 років. Для порівняння, вбивство першого ступеня передбачає довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення протягом 25 років.

У Канаді від 2016 року дозволена медична допомога під час помирання для повнолітніх осіб із серйозними захворюваннями або інвалідністю. Водночас закон забороняє рекомендувати або заохочувати самогубство.

