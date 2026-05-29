Будет ли в Украине аномальная жара до +50: синоптики поразили прогнозом погоды на лето

Холодная зима — жаркое лето, говорит народная примета. По данным метеорологических наблюдений, прошлая зима была в Украине самой холодной за последние 15 лет. Так ждать ли сейчас аномально жаркого лета, или примета не сработает из-за значительных климатических изменений в последние два десятка лет, выяснил сайт ТСН.ua.

Долгосрочные прогнозы погоды всегда имеют вероятностный характер, однако на основе современных моделей Европейского центра среднесрочных прогнозов и расчетов отечественных специалистов можно составить ориентировочную погодную карту летнего сезона.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья — два глобальных «дирижера" погоды

Ведущие мировые метеорологические центры, включая Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уже несколько месяцев предупреждают об очередном формировании мощного природного процесса, который будет влиять на погодные сценарии по всей планете.

Его название Эль-Ниньо (в переводе с испанского «мальчик») — это масштабный климатический феномен, заключающийся в резком и длительном повышении температуры поверхности воды в тропической зоне Тихого океана. Этот процесс имеет планетарное значение. Когда запускается Эль-Ниньо, циркуляция атмосферы над океаном меняется. Теплые водные массы, которые пассаты (постоянные ветры, дующие в тропиках) сдвигают на запад, остаются у берегов Южной Америки или движутся на восток. Нагретый океан начинает активно выбрасывать в атмосферу колоссальные объемы тепла и влаги, глобальная температура планеты резко растет. По всему миру учащаются экстремальные погодные явления: одни регионы страдают от катастрофических ливней и наводнений, другие — от длительных засух и масштабных лесных пожаров.

У Эль-Ниньо есть противоположный климатический процесс — Ла-Нинья («девочка»). Это холодная фаза, противоположность Эль-Ниньо. Она снижает глобальную температуру, приносит морозные зимы в Европе (и в Украине, в частности, как было в сезоне 2025-2026 годов) и Северной Америке и сильные ливни в Азии. Эти явления сменяют друг друга в среднем каждые 3-4 года. Сейчас действие Ла-Ниньи заканчивается, а действие Эль-Ниньо начинается.

грозит ли Украине экстремальная жара

Впрочем, украинские ученые призывают не паниковать. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Украины Вера Балабух успокаивает: Эль-Ниньо действительно влияет на глобальный климат и повышает вероятность волн тепла, однако говорить о непрерывной катастрофической жаре под +50 градусов в тени или тотальной засухе в Украине нет оснований.

По прогнозу Веры Балабух, средняя температура воздуха за лето в Украине ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. При этом потепление будет распределяться неравномерно. Наиболее ощутимые температурные аномалии и волны жары будут в северных и северо-восточных областях страны. В то же время общий сценарий сезона обещает быть умеренным. Благодаря перестройке атмосферных процессов, длительные периоды духоты будут сменяться прохладными днями, а количество осадков в целом по стране будет оставаться в пределах нормы.

Специалисты Украинского гидрометцентра дали долгосрочный прогноз погоды только на июнь. Как сообщила нам руководитель отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, июнь, в отличие от мая, ожидается теплее нормы на 1,5 градуса (май был холоднее нормы на 1,5 градуса — Авт.).

«Средняя месячная температура в июне ожидается на уровне +19–23 градусов, в Карпатах и Крымских горах — +16–20 градусов. Месячное количество осадков ожидается от 49 до 90 мм в зависимости от региона, в Карпатах 117–171 мм, что в пределах нормы, — говорит Наталья Птуха. — В июне активизируются грозовые процессы, чаще наблюдаются град и шквалы. Абсолютный максимум температуры — 39,8 градусов тепла, абсолютный минимум — 2,6 градуса мороза, то есть вероятность заморозков сохраняется. Но пока долгосрочные прогнозы погоды отрицательных температур воздуха в июне не предсказывают».

Также Наталья Птуха напомнила, что в июне ежегодно происходит летнее солнцестояние, когда Солнце находится выше над горизонтом. В 2026 году летнее солнцестояние выпадает на 21 июня. В эту дату продолжительность светового дня от восхода до заката Солнца будет самой длинной, но разной в зависимости от географической широты. С 22 июня день начнет сокращаться.

Самый длинный день будет на крайнем севере Украины в селе Гремяч Черниговской области, расположенном на 52,37 градуса северной широты. Здесь 21 июня продолжительность дня составит 16 часов 48 минут. Самый короткий день 21 июня — на мысе Сарыч в Крыму (44,38 градуса с. ш.): 15 часов 35 минут. То есть разница между самым длинным днем на крайнем севере и крайнем юге Украины составляет 1 час 13 минут. Это объясняется наклоном земной оси: во время июньского солнцестояния чем дальше к северу от экватора расположена точка, тем дольше Солнце находится над горизонтом. На широте Киева (50,45 градуса с. ш.) самый длинный день составит 16 часов 27 минут.

И еще один прогноз погоды на лето. Известный народный синоптик Леонид Горбань (родился в 1939-м, умер в 2021 году) в своей книге «Погода до 2030 года» разработал алгоритмы предсказания погоды на годы вперед, которые долгое время сбывались с высокой точностью.

Согласно расчетам Леонида Горбаня, нынешнее лето окажется умеренным по температуре и с дождливыми прохладными периодами с начала июня и до конца июля, а в августе наступит сильная жара. Погодных катаклизмов в виде ливневых дождей с грозами и градом стоит ожидать в конце июня и в середине июля. С третьей декады июля начнется сухая жаркая погода с дневными температурами до +30, которая продолжится в августе и продлится вплоть до осени. Осадков в августе будет мало, меньше нормы, хотя начнется месяц ливневыми дождями.

Впрочем климатологи отмечают: глобальные изменения климата за последние годы стали настолько стремительными, что проверенные веками народные методы начали давать сбои.

Что прогнозируют погодные сайты

Метеорологические ресурсы и климатические модели (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дают такую общую картину, какой будет лето в Украине.

Июнь: Плавный старт в лето

Начало лета не будет шокировать украинцев внезапной жарой. Первый месяц сезона ожидается умеренно теплым, температура будет держаться преимущественно в комфортных пределах +24-27 градусов, хотя в отдельные дни столбики термометров будут преодолевать отметку +30. Ожидается достаточное количество дождей. Из-за активизации атмосферных процессов июнь принесет типичные летние грозы, местами с градом и шквалистым ветром. В целом погода будет переменчивой, но без затяжной засухи.

Июль: Экватор жары и дождевые контрасты

Традиционно самый жаркий месяц поразит погодными контрастами. Именно на июль климатологи прогнозируют основные волны тепла, обусловленные влиянием тропических воздушных масс (привет, Эль-Ниньо!). Средние показатели температуры превысят норму, особенно на севере и востоке страны. Локально возможны поднятия температуры до высоких значений (+35-38 градусов), однако они не будут длительными.

Дожди приобретут выраженный пестрый характер. В один и тот же день один район города может заливать ливень, а соседний будет страдать от сухости. Количество опасных погодных явлений: сильные грозы, кратковременные шквалы в июле достигнет своего пика.

Август: Затяжное бархатное лето

Финал летнего сезона обещает быть суше и стабильнее предыдущих месяцев. Благодаря накопленному за лето теплу, август будет оставаться очень теплым. Ночи станут прохладнее, что облегчит перенос дневной жары, однако днем солнце будет жарить. Количество дождей уменьшится, что типично для конца лета, в южных и центральных регионах возможен дефицит влаги.

Итоги: к чему готовиться

Лето 2026 года в Украине не станет катастрофическим, несмотря на активную фазу Эль-Ниньо. Оно будет характеризоваться динамичностью: периоды жары будут чередоваться с волнами прохлады, а сухие дни — с днями с грозовыми ливнями. Главная задача для украинцев — адаптироваться к частым изменениям погоды, следить за штормовыми предупреждениями синоптиков и держать под руками зонтики для защиты как от дождя, так и от солнца.

