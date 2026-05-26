Женщина ожила после 8 минут смерти и ошеломила рассказом

Брианна Лафферти, которая пережила клиническую смерть

33-летняя Брианна Лафферти из-за редкой болезни была официально признана мертвой в течение восьми минут. За это время ее сознание отделилось от тела и попало в измерения, где времени не существует. Женщина вернулась к жизни и рассказала, почему смерть является лишь иллюзией.

Об этом пишет Mirror.

После пережитого опыта клинической смерти Брианна заявила, что побывала в пространстве, где не существует времени. По словам женщины, ее душа «парила» над телом в тот момент, когда организм уже почти не боролся из-за тяжелого неврологического заболевания.

Брианна рассказала, что услышала голос, который спросил, готова ли она, после чего оказалась в абсолютной темноте. Именно там, по словам женщины, она осознала: смерть не является завершением существования, а лишь переходом.

"Смерть — это иллюзия, потому что наша душа никогда не умирает. Наше сознание продолжает жить. А само наше существо лишь трансформируется. Мои мысли мгновенно проявлялись в потустороннем мире. Я заметила, что наши мысли создают там реальность — просто это занимает время, и это является благословением», — рассказала Брианна.

«Мы способны превращать негатив в позитив, делая это реальностью. Я чувствую внутреннюю силу и доверяю жизненным событиям, особенно тяжелым. Оглядываясь назад, теперь абсолютно понятно, почему я страдала от болезни и других тяжелых испытаний. Есть осознание, что все на самом деле происходит по определенной причине, поэтому я плыву по течению и не злюсь и не расстраиваюсь, когда происходят плохие вещи. А еще понимание того, насколько мощными являются мои мысли и чувства, помогает мне жить с благодарностью», — высказалась женщина.

Опыт клинической смерти — что видела женщина

Она много лет страдала от миоклонической дистонии — редкого заболевания нервной системы, которое вызывает неконтролируемые мышечные сокращения и подергивания. Лечение не давало результатов, а сама Брианна не осознавала, насколько опасным может быть ее состояние.

Критический момент наступил после нескольких суток изнурительной бессонницы: в течение четырех дней женщина практически не спала. Именно тогда, по ее словам, почувствовала, что приближается смерть.

После того как врачи официально констатировали смерть Брианны на восемь минут, она пережила внетелесный опыт, который полностью изменил ее взгляды на жизнь.

"Я вдруг отделилась от своего физического тела. Я не видела и не помнила себя как человека. Я была абсолютно неподвижной, но чувствовала себя полностью живой, сознательной и больше собой, чем когда-либо прежде. Боли не было — только глубокое ощущение мира и ясности. Это отделение от физической формы заставило меня понять, насколько временным и хрупким является наш человеческий опыт. Существует присутствие или разум, выше нас, который ведет и оберегает нас безусловной любовью. Там все происходит одновременно, как будто времени не существует, но при этом во всем есть идеальный порядок», — поделилась женщина.

«Я пережила начало всего и узнала, что наша Вселенная состоит из множества чисел. Я встретила других существ — не уверена, что они были людьми, но они казались знакомыми. Это изменило ход моей жизни: то, чего я боялась, больше не имело надо мной власти, а то, за чем я раньше гналась, перестало казаться важным. Я вернулась с ощущением миссии и глубокого уважения как к жизни, так и к смерти», — рассказала Брианна.

Состояние и мысли женщины после клинической смерти

После возвращения в тело она чувствовала, будто прошли не минуты, а несколько месяцев. Женщина провела четыре дня в больнице, пытаясь осмыслить пережитое и привыкнуть к новому состоянию — как физически, так и эмоционально.

Теперь Брианна говорит, что больше не боится смерти и воспринимает пережитое как важный жизненный опыт.

"Мне пришлось заново учиться ходить и говорить. У меня также остались длительные побочные эффекты и повреждения гипофиза, из-за чего мне сделали экспериментальную операцию на мозге — и пока она была успешной», — сообщила женщина.

Брианна призналась, что в определенной степени боится снова пережить состояние, близкое к смерти, ведь восстановление после такого опыта оказалось чрезвычайно сложным. В то же время женщина не уверена, что сможет избежать этого, если подобное снова произойдет в ее жизни. Несмотря на это, пережитое изменило отношение Брианны к миру — вместо злости она теперь чувствует благодарность.

«И я могу помогать другим людям, которые проходят через хронические болезни, умирают или переживают духовное пробуждение, используя собственный опыт. Я верю, что выжила, потому что имею определенное предназначение здесь, на Земле», — сказала женщина.

Брианна отметила, что в ее жизни было немало моментов, когда она могла умереть, однако этого так и не произошло.

«Я осознаю, что мы сами выбираем тяжелые, болезненные и сложные моменты в своем человеческом опыте, потому что наша душа стремится познать то, чего нет в духовном мире. Это нужно для обучения и роста, а иногда — просто потому, что нас захватывает ощущение чего-то нового», — рассказала женщина.

