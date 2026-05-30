Тревожный сигнал для Европы: Пентагон хвалит Китай и демонстративно игнорирует Тайвань

Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

Реклама

Во время выступления на азиатском форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Пентагона Пит Гегсет сделал ряд громких заявлений, демонстрирующих новый внешнеполитический курс Вашингтона.

О смене приоритетов американской администрации сообщает издание Bloomberg.

Критика Европы и похвала союзников в Азии

Министр обороны США особо отметил таких союзников, как Южная Корея, Япония и Филиппины, за то, что они «активизировали» свои усилия в сфере обороны. В то же время он подверг резкой критике европейские страны, заявив, что они «открыли свои границы и опустошили свои армии».

Реклама

По словам Гегсета, азиатский взгляд на Америку намного прагматичнее и понятнее, чем в других регионах. Он подчеркнул, что партнерство в Азии базируется на "конкретном совпадении национальных интересов", а не на "идеалистических ценностях".

На фоне риторики ожидается, что Вашингтон может сократить поддержку европейского континента. В частности, президент США Дональд Трамп уже объявил о выводе 5 000 военнослужащих из Германии и выразил разочарование из-за того, что такие страны, как Италия, не предоставляют доступ к своим базам для проведения американских операций.

Кроме того, Испания, вызвавшая особое раздражение Трампа, стала единственной страной, получившей освобождение от новой цели НАТО по расходам на оборону на уровне 5%. Это породило слухи, что США могут сократить свое присутствие на базах Рота или Морона. В настоящее время в Европе дислоцируется около 85 000 американских военных.

Несмотря на это, глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне попытался умалить напряженность, заявив, что никакой «драмы» в отношениях с США нет, и Альянс уже отреагировал на требования по увеличению военных расходов.

Реклама

Сближение с Китаем и «забытый» Тайвань

Гегсет подчеркнул важность межличностной дипломатии между Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином после их недавней встречи в Пекине. Он также использовал термин «конструктивная стратегическая стабильность», появившийся именно по итогам этого саммита. Как отметил профессор Токийского университета Дайсуке Кавайи, использование этого термина свидетельствует об смягчении позиции Вашингтона в отношении Китая и может вызвать беспокойство у некоторых стран региона.

Однако самой большой неожиданностью стало то, что глава Пентагона в своей подготовленной речи ни разу не упомянул Тайвань — главную «красную линию» в отношениях между двумя сверхдержавами. Это стало первым подобным упущением со стороны министра обороны США на форуме в Сингапуре по меньшей мере за последнее десятилетие.

Для сравнения: в прошлом году сам Гегсет вспоминал Тайвань не менее пяти раз в своей речи. Его предшественник Ллойд Остин упоминал этот глобальный центр производства чипов пять раз в 2023 году и однажды годом ранее.

Журналисты напоминают, что во время встречи в Пекине Си Цзиньпин предупредил Трампа: неправильное обращение с тайваньским вопросом может привести к столкновениям. После этого американский лидер отложил одобрение пакета вооружений для Тайваня на сумму 14 миллиардов долларов, предполагавшего значительное усиление противовоздушной обороны.

Реклама

Позже Гегсет объяснил журналистам, что позиция США по отношению к Тайваню остается неизменной, а изменилось лишь то, «как мы об этом говорим». Он назвал этот обновленный подход к острову "сильным, тихим, но четким". Кроме того, министр подчеркнул, что задержку пакета вооружений для Тайваня следует отделить от вопроса обеспечения боеприпасами, ведь американские запасы пока в отличном состоянии.

Инцидент с китайским делегатом и ситуация на Ближнем Востоке

Во время форума Гегсет также обратился с теплыми словами к своему китайскому коллеге, министру обороны Дун Цзюню, который второй год подряд пропускает это мероприятие. Гегсет выразил надежду на предстоящие встречи и общение.

В один из моментов китайский делегат Ван Дун из Пекинского университета попросил американского министра прокомментировать недавнее заявление командующего Вооруженными силами США в Корее Ксавьера Брансона, который в подкасте назвал Южную Корею «кинжалом в сердце Азии». Пекин расценил эти слова как враждебные и агрессивные. Сидевший в зале Брансон лично и очень сдержанно ответил делегату, объяснив, что его комментарий касался изменения перспектив в регионе, и призвал китайского представителя прослушать его речь полностью.

Также во время мероприятия министр обороны США не предоставил никакой новой информации о переговорах с Ираном или ракетном ударе, в результате которого пострадали несколько американцев. Он лишь отметил, что Вашингтон готов усилить борьбу, если лидеры Тегерана постараются получить ядерное оружие, и подтвердил, что военно-морская блокада Ормузского пролива остается в силе.

Реклама

Напомним, Гегсет заинтриговал заявлением об Украине . Глава Пентагона заверил, что США заинтересованы в том, чтобы Украина сохраняла способность противостоять российскому вторжению.

Новости партнеров