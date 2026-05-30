Почему "Циркон" и "Орешник" почти невозможно перехватить: эксперт предупредил об опасности
Из-за высокой скорости подлета российских гиперзвуковых ракет типа «Циркон» и «Орешник» у украинцев не более пяти минут, чтобы спуститься в укрытие после объявления тревоги.
Российские гиперзвуковые ракеты типа «Циркон» и «Орешник» остаются сверхсложными целями для украинской противовоздушной обороны, а время на реакцию после объявления тревоги критически мало.
Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявил военный эксперт Валерий Боровик.
По словам эксперта, перехватить «Цирконы» имеющимися в Украине средствами ПВО пока практически невозможно. он отметил, что в мире существуют отдельные американские системы, способные эффективно работать по таким гиперзвуковым целям, однако Силы обороны Украины их пока не имеют на вооружении.
Поэтому Валерий Боровик призвал граждан ни в коем случае не игнорировать сигналы опасности, поскольку угроза для больших городов колоссальна.
«Как только вы услышали воздушную тревогу — сразу нужно идти вниз. У вас есть около пяти минут», — подчеркнул специалист.
Особая опасность этих ракет заключается не только в их сверхзвуковой скорости, но и специфике развертывания. Российские войска запускают их преимущественно с мобильных береговых или наземных установок, что усложняет своевременное обнаружение момента пуска и оставляет украинцам считанные минуты на поиск безопасного места.
Удар «Орешником» 24 мая: что известно
В ночь на 24 мая РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». Ее запустили с полигона Капустин Яр. Ракетный удар пришелся на один из районов города. По данным Воздушных сил, это уже в третий раз армия РФ применила баллистическую ракету средней дальности.
Хотя ночью целью ударов РФ был Киев, но, вероятно, оккупанты сознательно планировали атаковать именно по Белой Церкви «Орешником», выбрав в качестве цели, например, аэродром. Впрочем, как сообщает OSINT-канал «КиберМука», БРСД попала по гаражному кооперативу.
Ранее в Сети появилась информация, что в ту ночь российские войска выпустили два «Орешника». Аналитики Института изучения войны отметили, что воздушная цель вышла из строя и упала на территории оккупированной Донецкой области.
Напомним, российская баллистическая ракета «Орешник» имеет низкую точность и наносит минимальные разрушения, но остается чрезвычайно сложной целью для традиционных систем ПВО.