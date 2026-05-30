- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 700
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько в неделю нужно секса женщинам, чтобы прожить дольше
Потребность в сексе — это одна из форм реализации взрослого человека.
Женщины, занимающиеся сексом реже одного раза в неделю, имеют больше шансов умереть раньше по сравнению с теми, кто делает это чаще. А частый секс снижает вероятность ранней смерти у мужчин и женщин, страдающих депрессией.
Соответствующие выводы исследования опубликовали в Journal of Psychosexual Health.
Авторы исследования подчеркивают важность сексуальной активности для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, предполагая, что это связано с уменьшением вариабельности сердечного ритма и увеличением кровотока. Они считают, что сексуальная активность может смягчить потерю функций, возникающих с возрастом и прогрессированием заболеваний.
Секс улучшает настроение и придает большее чувство жизненной цели, что может способствовать улучшению депрессии и всеобщего благополучия. Эти результаты согласуются с данными другого исследования, которое показало, что частый секс связан с лучшими шансами на выживание у людей, перенесших сердечные приступы.
Бывают ситуации, когда человеку не важен сам половой акт, в большей степени это необходимость тактильного контакта и ласки.
Раньше мы сообщали о том, какие продукты не следует употреблять перед сексом. Больше об этом читайте в новости.